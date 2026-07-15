به گزارش کردپرس، صمد اکبری در این باره گفت: به‌منظور بهره بردن مسیحیان از فیوضات معنوی این مراسم بازدید از این بنای تاریخی برای گردشگران داخلی در زمان برگزاری این مراسم ممنوع است.

او از راه‌اندازی نمایشگاه عرضه محصولات صنایع‌دستی استان در زمینه‌های مختلف در محوطه قره کلیسای چالدران خبر داد و گفت: همزمان با راه‌اندازی این نمایشگاه بروشورهای تبلیغاتی نیز در خصوص معرفی آثار تاریخی و دیدنی های استان بین افراد ارائه می‌شود.

اکبری با اشاره به اهمیت برگزاری شایسته این مراسم اظهار کرد: رفع نواقص برنامه‌های گذشته و اجرای صحیح و بدون ایراد مدنظر ما بوده و امیدواریم بتوانیم شان و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی را در این مراسم همانند سنوات گذشته به‌خوبی حفظ کنیم.

فرماندار چالدران افزود: اجرای مراسم سالیانه قره‌کلیسا فرصتی است تا با رهنمودهای استاندار آذربایجان غربی و همکاری‌های فرمانداری چالدران، شورای خلیفه‌گری ارامنه و همچنین دستگاه‌ها و ادارات شهرستانی و استانی بتوان استان آذربایجان غربی و توانمندی‌های آن بخصوص در زمینه گردشگری مذهبی را به هموطنان معرفی کرد.

او ادامه داد: آیین‌ مذهبی قره کلیسا معمولا همه ساله در اواخر تیر ماه با حضور هزاران تن از زائران مسیحی در چالدران آغاز شده و سه روز ادامه می‌یابد که در این مدت مسیحیان ضمن انجام دعا، نیایش و برگزاری عشا ربانی، کودکان خود را در این محل غسل تعمید می‌دهند.