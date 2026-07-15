به گزارش کردپرس، عملیات تبدیل زندان شماره ۵ دیاربکر، که از آن بهعنوان یکی از نمادهای شکنجه و مقاومت تاریخی پس از کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ یاد میشود، به مراحل پایانی رسیده است. این پروژه که از ژوئن ۲۰۲۳ آغاز شده، به گفته منتقدان، بهتدریج نشانههای جنایتهای حکومت ترکیه و خاطره مقاومت زندانیان وابسته به جنبش آزادیخواهی کردستان را از میان برده است.
شرفخان آیدین، رئیس شعبه دیاربکر انجمن معماران، در گفتوگو با خبرگزاری «ولات» از روند بازسازی و تبدیل این زندان به موزه بهشدت انتقاد کرد.
به جای زندان تاریخی، ساختمانی شبیه هتل پنجستاره ساختهاند
آیدین با اشاره به تلاشهای نهادهای مدنی برای حفظ اصالت این زندان گفت: «همراه با سازمانهای مدنی دیاربکر، "کمیته هماهنگی زندان" را تشکیل دادیم و برای جلوگیری از تغییر هویت این مکان، راهپیمایی، کارزار و فعالیتهای مختلفی برگزار کردیم، اما متأسفانه هیچیک از هشدارها و مطالبات ما مورد توجه قرار نگرفت.»
او افزود: «آنچه امروز ساختهاند، دیگر آن زندان نیست؛ حافظهای کاملاً جدید و مدرن خلق کردهاند. تصاویری که اکنون منتشر شده نشان میدهد همه واقعیتهایی که در این زندان رخ داده بود، دگرگون شده است. ساختمانی کاملاً مدرن ساختهاند؛ ساختمانی که بیشتر به یک هتل پنجستاره شباهت دارد.»
حقیقتی که دهها سال حفظ شده بود، از بین رفت
رئیس شعبه دیاربکر انجمن معماران با تأکید بر اینکه زندان دیاربکر یکی از مهمترین نمادهای نقض حقوق بشر در ترکیه است، گفت: «انتظار میرفت این حقیقت در موزه به نمایش گذاشته شود. قرار است این موزه بهزودی افتتاح شود و همه امیدوار بودند بازدیدکنندگان در آن با واقعیت نقض گسترده حقوق بشر در این زندان روبهرو شوند، اما متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. واقعیتی که دهها سال حفظ شده بود، اکنون تغییر داده شده است. حقیقت این زندان عملاً از میان برده شده است.»
نباید نسلهای آینده از این واقعیتها بیخبر بمانند
آیدین در پایان با اشاره به همزمانی انتشار تصاویر جدید زندان با سالگرد ۱۴ جولای، این موضوع را تأسفبار توصیف کرد و گفت: «اینکه چنین تغییراتی درست در سالگرد ۱۴ جولای آشکار شده، بسیار دردناک است. متأسفانه حافظه تاریخی این مکان حفظ نشد.»
او با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات موجود، موزه بهزودی افتتاح خواهد شد، از مسئولان خواست راههایی برای حفظ این میراث تاریخی بیابند و تأکید کرد: «باید مقاومت تاریخی و حافظه جمعی این زندان به شیوههای مختلف حفظ شود تا نسلهای آینده از آنچه در این مکان گذشته، بیاطلاع نمانند.»
منبع تصاویر : آناتولی
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