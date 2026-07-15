احزاب کُرد مخالف ایرانی مدعی تجمع نیروهای سپاه ایران نزدیک مرز اقلیم کردستان شدند

به گزارش کردپرس، احزاب کُرد مخالف ایرانی تجمع نیروها و تجهیزات سپاه در مرز ایران با اقلیم کردستان عراق در بحبوحه تشدید تنش‌ها میان ایران و امریکا را نشانه آماده شدن ایران برای رویارویی زمینی احتمالی با نیروهای مخالف کُرد دانستند.

به نوشته السومریه، رهبران این احزاب اعلام کردند نیروهای مستقر شده در نزدیک مرز ایران با اقلیم کردستان عراق شامل یگان‌های ویژه، توپخانه، تانک، سامانه‌های موشکی و پهپادها هستند.

مسئولان این گروه‌های مخالف مدعی‌ هستند که حدود سه هزار نیروی یگان ویژه «صابرین» به همراه واحدهایی از نیروی زمینی و نیروی هوافضای سپاه پاسداران به مناطق مرزی اعزام شده‌اند.

آنها همچنین اعلام کردند که این نیروها طی هفته‌های اخیر و در چند مرحله به مناطق هم‌مرز با اقلیم کردستان عراق منتقل شده‌اند.

به گفته این منابع، تیم‌های دیده‌بانی وابسته به احزاب کُرد، استقرار توپخانه، راکت‌اندازها و خودروهای زرهی را ثبت کرده‌اند. همچنین پهپادهای شناسایی هر روزه بر فراز مناطق مرزی داخل ایران و نواحی مجاور اقلیم کردستان عراق پرواز می‌کنند.

مقام‌های این احزاب معتقدند که حجم و نوع نیروها و تسلیحات مستقر شده، فراتر از اقدامات معمول برای حفاظت از مرزها است و از آمادگی برای یک درگیری گسترده‌تر حکایت دارد. با این حال، آنها تأکید کرده‌اند که احزاب کُرد تاکنون درباره آغاز عملیات نظامی در داخل ایران به تصمیم مشترکی نرسیده‌اند.

این گروه‌های مخالف همچنین مدعی‌اند که تیم‌های اطلاعاتی آنها استقرار شمار زیادی توپ سنگین، راکت‌انداز، خمپاره، خودروهای زرهی، تانک‌های «ذوالفقار» و تانک‌های ارتقاء یافته T-72، سکوی پرتاب موشک‌های «عماد» و «فاتح» و همچنین پهپادهای «شاهد»، «مهاجر» و «معراج» را در مناطق مرزی رصد کرده‌اند.

به گفته آنها، پهپادها هر روز مأموریت‌های شناسایی بر فراز مناطق مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق انجام می‌دهند. همچنین سپاه پاسداران سامانه‌هایی برای جاسوسی، ایجاد اختلال در عملکرد پهپادها، رهگیری امواج راداری و اخلال در ارتباطات ماهواره‌ای مستقر کرده است.

رهبران این احزاب همچنین ادعا کرده‌اند که این سامانه‌های جاسوسی روی کامیون‌های ویژه در طول مرز نصب شده‌اند و افسران و مستشاران روس به طور مستقیم بر فعالیت آنها نظارت دارند. به گفته آنها، ایران این تجهیزات را طی دو سال گذشته از روسیه خریداری کرده است.