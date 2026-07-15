تنش آبی و سرمای بهاره تولید گندم در قروه را کاهش داد

«مرتضی جوانمردی» در مصاحبه با کرد پرس با اشاره به وضعیت کشت گندم در شهرستان قروه از کاهش تولید این محصول نسبت به سال گذشته براثر سرمای بهاره و تنش آبی خبر داد.

او از مجموع ۹۶ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی سطح زیر کشت گندم، میزان ۸۴ هزار هکتار آن را دیم و ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار آن را آبی دانست.

مطابق اظهارات «جوانمردی» در سال جاری پیش بینی می شود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن تولید گندم با پیش بینی خرید بیش از ۱۰۰ هزار تن در شهرستان رقم بخورد که این میزان نسبت به سال گذشته به دلیل تنش آبی و سرمازدگی بهاره با کاهش ۳۰ درصدی مواجه خواهد شد.

به گفته او در حال حاضر چهار سیلو و ۱۱ مرکز خرید گندم در سطح شهرستان فعال هستند که فرآیند خرید این محصول را انجام می دهند.