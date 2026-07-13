مدیر انجمن آنکا: داریم یک مدرسه آنلاین آموزش زبان کردی برای همه راه اندازی می کنیم

به گزارش کردپرس، امینه اوغوز، مدیر انجمن زبان، فرهنگ و هنر آنکا (ANKA-DER)، در گفت‌وگو با خبرگزاری کردی ولات (AW) به تشریح نتایج کنفرانس زبان کردی که روزهای ۲۷ و ۲۸ ژوئن در دیاربکر برگزار شده بود، پرداخت و از آغاز مرحله‌ای جدید برای تقویت جایگاه زبان کردی خبر داد.

کنفرانس زبان کردی با شعار «از جایگاه حقوقی تا آموزش؛ چارچوبی نو برای مذاکره» و با حضور نویسندگان، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، حقوقدانان، معلمان، سیاستمداران و نمایندگان نهادهای فعال در حوزه زبان کردی برگزار شد. در بیانیه پایانی این کنفرانس، بر موضوعاتی از جمله جایگاه حقوقی زبان کردی، سیاست‌های زبانی احزاب سیاسی، نقش مدیریت‌های محلی و حق آموزش به زبان مادری تأکید شد.

اوغوز با اشاره به تصمیم‌های اتخاذشده در این نشست گفت: «یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها، راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی اختصاصی برای گویش زازا و همچنین تأسیس یک بنیاد یا نهاد ویژه برای توسعه این گویش است.»

وی افزود: «همچنین مقرر شد هر دو سال یک‌بار کنفرانس سراسری زبان کردی برای ارزیابی وضعیت زبان و برنامه‌ریزی جهت توسعه آن برگزار شود.»

مدیر ANKA-DER با تأکید بر ضرورت استفاده گسترده‌تر از زبان کردی در نهادهای کردی اظهار داشت: «در بسیاری از مؤسسات و سازمان‌های کردی، زبان کردی هنوز جایگاه اصلی خود را ندارد و اغلب به‌عنوان زبان دوم یا جایگزین مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصمیم گرفتیم از این پس، کردی زبان اصلی فعالیت این نهادها باشد؛ زیرا این موضوع برای آینده زبان اهمیت اساسی دارد.»

او همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد «کومون نهادهای زبان» خبر داد و گفت این ساختار با هدف هماهنگی و تقویت همکاری میان مؤسسات فعال در حوزه زبان کردی تشکیل خواهد شد. به گفته او، در ماه‌های اخیر چندین مرکز آموزش زبان کردی در شهرهای مختلف کردستان ترکیه راه‌اندازی شده و این روند در دیگر شهرهای ترکیه که جمعیت قابل توجهی از کردها در آنها زندگی می‌کنند نیز ادامه خواهد یافت.

اوغوز با انتقاد از استفاده محدود از زبان کردی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی گفت: «زبان کردی تنها نباید نقش نمادین داشته باشد. کسانی که مدعی نمایندگی جامعه کرد هستند، باید فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را نیز به زبان کردی انجام دهند.»

او در پایان از برنامه این نهاد برای راه‌اندازی یک مدرسه آنلاین آموزش زبان کردی خبر داد و افزود: «هدف ما این است که هر فردی، در هر نقطه‌ای که زندگی می‌کند، بتواند آموزش زبان مادری خود را به‌صورت آنلاین دریافت کند. تا زمانی که زبان کردی به زبان رسمی آموزش و دارای جایگاه حقوقی تبدیل نشود، برای تحقق این هدف به تلاش خود ادامه خواهیم داد.»