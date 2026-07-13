به گزارش کردپرس، قله پوشیده از برف و دامنه‌های سبز کوه کَل‌مَمو (یا کَل‌مَمه) در شهرستان اولودره از توابع شرناخ، با استفاده از پهپاد به تصویر کشیده شد.

این کوه که با دره‌های عمیق، چشمه‌های طبیعی و ییلاق‌های ساپاجا و بیازسو در دامنه‌های خود شناخته می‌شود، حتی در ماه جولای نیز همچنان لکه‌های برف را بر فراز قله‌اش حفظ کرده است.

هم‌نشینی برف‌های باقی‌مانده در ارتفاعات با سبزی دامنه‌ها، منظره‌ای چشم‌نواز پدید آورده است.

این منطقه کوهستانی به دلیل ارتفاع زیاد، هوای پاک و طبیعت بکر، به‌ویژه در فصل تابستان توجه طبیعت‌دوستان و علاقه‌مندان به عکاسی را به خود جلب می‌کند.

تصاویر هوایی ثبت‌شده با پهپاد، لکه‌های برف بر قله و دامنه‌های پوشیده از گیاهان سبز را به نمایش می‌گذارد.

منبع خبر و تصاویر: بخش های ترکی و کردی آناتولی