۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۱

قله برفی و دامنه‌های سبز کوه کَل‌مَمو در شرناخ + تصاویر

قله برفی و دامنه‌های سبز کوه کَل‌مَمو در شرناخ + تصاویر

سرویس ترکیه - کوه کَل‌مَمو در اولودره شرناخ، با قله‌ای که هنوز در میانه ژوئیه لکه‌های برف بر آن باقی مانده و دامنه‌هایی که با پوشش سبز تابستانی جلوه‌ای تماشایی پیدا کرده‌اند، از سوی پهپاد تصویربرداری شد.

به گزارش کردپرس، قله پوشیده از برف و دامنه‌های سبز کوه کَل‌مَمو (یا کَل‌مَمه) در شهرستان اولودره از توابع شرناخ، با استفاده از پهپاد به تصویر کشیده شد.

قله برفی و دامنه‌های سبز کوه کَل‌مَمو در شرناخ از آسمان به تصویر کشیده شد + تصاویر

این کوه که با دره‌های عمیق، چشمه‌های طبیعی و ییلاق‌های ساپاجا و بیازسو در دامنه‌های خود شناخته می‌شود، حتی در ماه جولای نیز همچنان لکه‌های برف را بر فراز قله‌اش حفظ کرده است.

قله برفی و دامنه‌های سبز کوه کَل‌مَمو در شرناخ از آسمان به تصویر کشیده شد + تصاویر

هم‌نشینی برف‌های باقی‌مانده در ارتفاعات با سبزی دامنه‌ها، منظره‌ای چشم‌نواز پدید آورده است.

قله برفی و دامنه‌های سبز کوه کَل‌مَمو در شرناخ از آسمان به تصویر کشیده شد + تصاویر

این منطقه کوهستانی به دلیل ارتفاع زیاد، هوای پاک و طبیعت بکر، به‌ویژه در فصل تابستان توجه طبیعت‌دوستان و علاقه‌مندان به عکاسی را به خود جلب می‌کند.

قله برفی و دامنه‌های سبز کوه کَل‌مَمو در شرناخ از آسمان به تصویر کشیده شد + تصاویر

تصاویر هوایی ثبت‌شده با پهپاد، لکه‌های برف بر قله و دامنه‌های پوشیده از گیاهان سبز را به نمایش می‌گذارد.

قله برفی و دامنه‌های سبز کوه کَل‌مَمو در شرناخ از آسمان به تصویر کشیده شد + تصاویر

قله برفی و دامنه‌های سبز کوه کَل‌مَمو در شرناخ از آسمان به تصویر کشیده شد + تصاویر

منبع خبر و تصاویر: بخش های ترکی و کردی آناتولی

کد مطلب 2797253

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