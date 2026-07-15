۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۳

تا چوپان برسد، گرگ ها گله را دریدند

تا چوپان برسد، گرگ ها گله را دریدند

سرویس ترکیه - حمله گله‌ای از گرگ‌ها به یک گله گوسفند در استان حکاری، تلف شدن ۲۰ رأس گوسفند و بز را در پی داشت.

به گزارش کردپرس، در پی حمله گرگ‌ها به یک گله گوسفند و بز در استان جولمرگ (حکاری)، ۲۰ رأس گوسفند و بز تلف شدند. این حادثه خسارت مالی قابل توجهی به دامدار وارد کرد.

تا چوپان برسد، گرگ ها گله را دریدند

بر اساس گزارش روزنامه صدای حکاری، حمله در ساعات شب رخ داد و دام‌ها که در محل نگهداری خود بودند، هدف گرگ‌ها قرار گرفتند. پس از اطلاع دامدار، تلاش برای دور کردن گرگ‌ها انجام شد، اما تا پیش از آن ۲۰ رأس دام سبک از بین رفته بودند.

تا چوپان برسد، گرگ ها گله را دریدند

دامدار با اشاره به خسارت سنگین ناشی از این حادثه، از مسئولان خواست برای جبران زیان وارده و حمایت از دامداران منطقه اقدام کنند. او تأکید کرد که حملات گرگ‌ها در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان حوزه دامداری در مناطق روستایی جولمرگ تبدیل شده است.

تا چوپان برسد، گرگ ها گله را دریدند

در سال‌های اخیر، وقوع حملات مشابه در مناطق مختلف جولمرگ، به‌ویژه شهرستان یوکسک اُوا، بارها گزارش شده است. دامداران می‌گویند افزایش حضور گرگ‌ها در نزدیکی روستاها، به‌ویژه در فصل چرا، خسارت‌های قابل توجهی به آنها وارد کرده و خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفاظت از دام‌ها و جبران خسارت‌ها هستند.

کد مطلب 2797328

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