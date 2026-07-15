تا چوپان برسد، گرگ ها گله را دریدند

به گزارش کردپرس، در پی حمله گرگها به یک گله گوسفند و بز در استان جولمرگ (حکاری)، ۲۰ رأس گوسفند و بز تلف شدند. این حادثه خسارت مالی قابل توجهی به دامدار وارد کرد.
بر اساس گزارش روزنامه صدای حکاری، حمله در ساعات شب رخ داد و دامها که در محل نگهداری خود بودند، هدف گرگها قرار گرفتند. پس از اطلاع دامدار، تلاش برای دور کردن گرگها انجام شد، اما تا پیش از آن ۲۰ رأس دام سبک از بین رفته بودند.
دامدار با اشاره به خسارت سنگین ناشی از این حادثه، از مسئولان خواست برای جبران زیان وارده و حمایت از دامداران منطقه اقدام کنند. او تأکید کرد که حملات گرگها در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی فعالان حوزه دامداری در مناطق روستایی جولمرگ تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، وقوع حملات مشابه در مناطق مختلف جولمرگ، بهویژه شهرستان یوکسک اُوا، بارها گزارش شده است. دامداران میگویند افزایش حضور گرگها در نزدیکی روستاها، بهویژه در فصل چرا، خسارتهای قابل توجهی به آنها وارد کرده و خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفاظت از دامها و جبران خسارتها هستند.
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