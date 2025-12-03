به گزارش کردپرس، هیأت اجرایی مرکزی حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) امروز با حضور تولای حاتم اوغولاری و تونجر بکرخان رؤسای مشترک حزب، در مقر مرکزی این حزب در آنکارا تشکیل جلسه داد. محور اصلی این نشست، تحولات جدید در روند سیاسی کشور، ارزیابی وضعیت در چارچوب «روند صلح و جامعه دموکراتیک» و بررسی جزئیات دیدار تازه هیأت امرالی دم پارتی با عبدالله اوجالان بود.

در این نشست همچنین برنامهٔ نشست فردای کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی مورد بحث قرار گرفت. اعضای هیأت اجرایی مرکزی دم پارتی دربارهٔ آغاز مباحث بودجه‌ی مجلس در ۸ دسامبر و همچنین بسته یازدهم قضایی که قرار است به صحن عمومی مجلس ارائه شود، تبادل نظر کردند.