به گزارش کردپرس، گُلستان قلیچ کوچییگیت، رئیس فراکسیون حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی) در مجلس ترکیه، در سخنانی اعلام کرد هیئت امرالی این حزب در طول هفته به دیدارهای خود درباره پیشنویس لایحه صلح موسوم به «قانون چارچوب» ادامه خواهد داد و قرار است متن این پیشنویس در یکی از نشستها به هیئت دمپارتی ارائه شود. او همچنین خواستار تصویب فوری قانونی جامع شد که همه اعضای این روند را دربر بگیرد، وضعیت عبدالله اوجالان را تضمین کند و زمینه آزادی زندانیان سیاسی را فراهم آورد.
گُلستان قلیچ کوچییگیت، رئیس فراکسیون دمپارتی، در کنفرانس خبری هفتگی خود در پارلمان با اشاره به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» اعلام کرد هیئت امرالی این حزب در روزهای آینده دیدارهای خود درباره پیشنویس «قانون چارچوب» را ادامه خواهد داد و متن این پیشنویس نیز در جریان این نشستها به هیئت دمپارتی ارائه میشود.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: «دیدارهای هیئت ما در طول هفته درباره پیشنویس قانون ادامه خواهد داشت و متن این پیشنویس نیز در همان نشستها به هیئت ما ارائه میشود.»
قلیچ کوچییگیت در ادامه با اشاره به نخستین سالگرد مراسم نمادین سوزاندن سلاحها، این رویداد را نقطه عطفی در تقویت امید به صلح توصیف کرد و گفت با وجود گذشت یک سال، هنوز گامهای لازم برای پیشبرد این روند برداشته نشده است.
او با اشاره به گزارش کمیسیون ویژه مجلس افزود این گزارش میتوانست نقشه راه روند صلح باشد، اما پیشنهادهای مطرحشده در آن هنوز به قانون تبدیل نشدهاند. وی تأکید کرد: «دیگر نباید این روند به تأخیر بیفتد و پیشنهادهای موجود باید هرچه سریعتر به قانون تبدیل شوند.»
رئیس فراکسیون دمپارتی با تشریح مطالبات حزبش گفت قانون چارچوب باید همه افراد مرتبط با این روند را بدون هرگونه دستهبندی یا تفکیک در بر گیرد و از بازیگران این فرآیند حمایت قانونی کند.
او همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی، تضمین جایگاه و شرایط فعالیت عبدالله اوجالان در چارچوب قانون و ایجاد یک نظام حقوقی دموکراتیک شد و افزود زبان و هویت کردی نیز باید از طریق قوانین به رسمیت شناخته و تضمین شود، زیرا این موضوع یکی از پیششرطهای دستیابی به صلحی پایدار است.
قلیچ کوچییگیت تأکید کرد این مطالبات صرفاً خواسته دمپارتی یا جامعه کرد نیست، بلکه انتظار بخش گستردهای از جامعه ترکیه محسوب میشود.
او از تمامی احزاب سیاسی خواست پیش از آغاز تعطیلات مجلس، مسئولیت مشترک خود را برای تدوین و تصویب قانون چارچوب بر عهده بگیرند و گفت: «در جایی که سلاحها خاموش شدهاند، باید صلح و دموکراسی نیز بهصورت قانونی تضمین شود.»
رئیس فراکسیون دمپارتی با اشاره به اینکه یک سال پیش فرصت مهمی برای حل مسئله ایجاد شد، اظهار داشت این فرصت همچنان وجود دارد، اما دیگر زمان گفتوگوهای بیپایان نیست و باید گامهای عملی برداشته شود. وی از رئیس مجلس نیز خواست با دعوت از همه احزاب سیاسی، زمینه دستیابی به توافقی مشترک درباره این قانون را فراهم کند.
قلیچ کوچییگیت در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد قربانیان کشتار زیلان، تأکید کرد که این رویداد همچنان یکی از عمیقترین زخمهای تاریخی مردم کرد است و برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، جامعه باید با گذشته خود مواجه شده و از آن درس بگیرد.
او همچنین با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه قانونگذاری گفت دولت طی سالهای گذشته، بستههای موسوم به «قوانین کیسهای» را در زمانی به مجلس آورده که توجه افکار عمومی کمتر متوجه پارلمان بوده است. به گفته وی، در شرایطی که بحران اقتصادی هر روز عمیقتر میشود، دولت باید بودجهای متناسب با نیازهای مردم و در حمایت از حقوق نیروی کار تدوین کند.
قلیچ کوچییگیت در ادامه با اشاره به فشارهای واردشده بر دانشگاهها، خواستار تضمین آزادیهای دانشگاهی شد و تأکید کرد تحقق دموکراسی بدون استقلال دانشگاهها امکانپذیر نیست. او همچنین خواستار آن شد که هرگونه طرح عفو دانشجویان، همه دانشجویان را بدون استثنا در بر بگیرد.
رئیس فراکسیون دمپارتی همچنین از هزینههای برگزاری نشست ناتو در آنکارا انتقاد کرد و مدعی شد میلیاردها لیر از منابع عمومی برای این اجلاس هزینه شده است. وی گفت دولت با ایجاد موانع امنیتی تلاش کرده فقر و مشکلات اقتصادی را از دید افکار عمومی پنهان کند، اما به اعتقاد او این اقدامات نمیتواند واقعیتهای موجود را تغییر دهد. او در پایان تأکید کرد که دمپارتی برای تغییر این شرایط و اختصاص منابع عمومی به نیازهای مردم، به مبارزه سیاسی خود ادامه خواهد داد.
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