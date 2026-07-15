اجرای موفق روش نوین درمان سرطان کبد در بیمارستان کوثر سنندج

به گزارش کرد پرس، محمدآزاد ماجدی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: روش ابلیشن که با استفاده از انرژی حرارتی و بدون نیاز به جراحی باز انجام می شود، یکی از شیوه های نوین رادیولوژی مداخله ای برای درمان ضایعات سرطانی کبد است.

وی با اشاره به اجرای موفق این روش برای یک بیمار مبتلا به ضایعات کبدی ناشی از سرطان روده بزرگ افزود: این تکنیک علاوه بر کاهش عوارض پس از عمل، مدت بستری را کوتاه کرده و بازگشت سریع تر بیمار به زندگی روزمره را امکان پذیر می کند.

رئیس بیمارستان کوثر سنندج توسعه این خدمات درمانی را گامی مؤثر در ارتقای زیرساخت های سلامت استان دانست و تأکید کرد: ارائه این خدمات در داخل کردستان، نیاز بیماران به اعزام به مراکز درمانی سایر استان ها را کاهش داده و موجب ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران می شود.