نشست هیئت اجرایی مرکزی دم پارتی با محوریت روند صلح و دیدار با اوجالان

به گزارش کردپرس، هیئت اجرایی مرکزی حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی)، به ریاست مشترک تونجر بکرخان و تولای حاتم اوغولاری، در مرکز حزب گرد هم آمد تا ضمن بررسی تحولات روز، به ارزیابی روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، برنامههای کمپین «صلح میخواهیم» و موضوعات دیگر از جمله زمانبندی احتمالی دیدار با عبدالله اوجالان بپردازد. همچنین کمیسیونهای پارلمانی، مسائل مربوط به قانونگذاری، و اقدامات در برابر سیاستهای نابودی محیط زیست نیز از دستور کار نشست بودند.
حزب دموکراسی و برابری خلقها در نشست خود روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، نقاط قوت و ضعف این فرآیند و همچنین سایر تحولات سیاسی را مورد ارزیابی قرار داد.
یکی از مهمترین موضوعات این نشست، بررسی زمانبندی دیدار احتمالی هیئت امرالی و رهبران مشترک دم پارتی با عبدالله اوجالان بود. این موضوع بهعنوان یکی از محورهای اصلی جلسه در دستور کار قرار گرفت.
در بخش دیگری از نشست، موضوع فعالیت کمیسیون پارلمانی و اهمیت شنیده شدن دیدگاههای بازیگران اصلی مسئله کرد مورد توجه قرار گرفت. همچنین ضرورت حرکت از مرحله استماع به سمت تدوین قوانین جدید برجسته شد.
هیئت اجرایی مرکزی علاوه بر این، اقدامات لازم در برابر سیاستهای منجر به نابودی محیط زیست و برنامههای مرتبط با بازگشایی مجلس در اول اکتبر را نیز مورد بررسی قرار داد.
