۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۲

حزب دمکرات کردستان: آماده ازسرگیری فوری فعالیت پارلمان هستیم

حزب دمکرات کردستان: آماده ازسرگیری فوری فعالیت پارلمان هستیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، با بیان اینکه پس از ۲۰ ماه از انتخابات پارلمان اقلیم و امضای توافق سیاسی میان احزاب، دیگر هیچ بهانه‌ای برای تعویق آغاز به کار پارلمان وجود ندارد، بر آمادگی حزبش برای ازسرگیری فوری فعالیت پارلمان تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در دیدار با «جانت آلبرتا»، سفیر هلند در عراق، اعلام کرد: پس از گذشت ۲۰ ماه از برگزاری انتخابات پارلمان کردستان، برگزاری ده‌ها نشست با اتحادیه میهنی و دیگر احزاب و همچنین امضای توافق سیاسی بر پایه مشارکت و تفاهم، دیگر هیچ بهانه سیاسی برای تأخیر در آغاز به کار پارلمان باقی نمانده است.

وی افزود: حزب دمکرات کردستان خواستار ازسرگیری نشست‌های پارلمان است و همه جریان‌هایی که در پارلمان نماینده دارند، در برابر مسئولیت‌های سیاسی، قانونی و ملی خود قرار دارند.

هورامی همچنین تأکید کرد که حزب دمکرات کردستان آماده است هرچه سریع‌تر پارلمان فعالیت خود را از سر بگیرد و ادامه گفت‌وگوها درباره گام‌های بعدی قانونی و قانون اساسی در چارچوب پارلمان انجام شود.

کد مطلب 2797308

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