حزب دمکرات کردستان: آماده ازسرگیری فوری فعالیت پارلمان هستیم

به گزارش کردپرس، هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در دیدار با «جانت آلبرتا»، سفیر هلند در عراق، اعلام کرد: پس از گذشت ۲۰ ماه از برگزاری انتخابات پارلمان کردستان، برگزاری ده‌ها نشست با اتحادیه میهنی و دیگر احزاب و همچنین امضای توافق سیاسی بر پایه مشارکت و تفاهم، دیگر هیچ بهانه سیاسی برای تأخیر در آغاز به کار پارلمان باقی نمانده است.

وی افزود: حزب دمکرات کردستان خواستار ازسرگیری نشست‌های پارلمان است و همه جریان‌هایی که در پارلمان نماینده دارند، در برابر مسئولیت‌های سیاسی، قانونی و ملی خود قرار دارند.

هورامی همچنین تأکید کرد که حزب دمکرات کردستان آماده است هرچه سریع‌تر پارلمان فعالیت خود را از سر بگیرد و ادامه گفت‌وگوها درباره گام‌های بعدی قانونی و قانون اساسی در چارچوب پارلمان انجام شود.