کاهش ۳.۲ درصدی مصرف برق در آذربایجان غربی

وی افزود: در قالب این طرح، ٤هزار و ۸۰۰ کنتور غیرمجاز جمع‌آوری، ٨هزار و ۴۰۰ کنتور معیوب از مدار خارج و ۵۱۰ کیلومتر شبکه کابل مسی به کابل خودنگهدار تبدیل شده است؛ اقداماتی که نقش مهمی در کاهش تلفات شبکه و افزایش پایداری برق داشته‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به آخرین مانور سراسری طرح مهتاب در استان گفت: در این مانور، ۹ هزار و ۳۵۷ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل، ۹۳ فیوز محدودکننده برای مدیریت بار و کنترل مصرف نصب و همچنین ۵۰ دستگاه شمارشگر و ۳۲ انشعاب غیردائم به فروش رسید.

کشف ١٣٧ دستگاه ماینر غیرمجاز در آذربایجان غربی

کیامهر ادامه داد: در بخش نظارت و پایش نیز ۱۱ حلقه چاه کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفت، ۳۳۵ کنتور مربوط به مساجد بازدید و کنترل شد و ۳۴۰ اقدام برای مدیریت و تعدیل روشنایی معابر شهری و روستایی انجام شد.

وی همچنین از تشدید برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز خبر داد و گفت: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در استان شناسایی شد که از این مراکز، ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز با تعرفه‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی و تجاری کشف و جمع‌آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی تأکید کرد: استمرار اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، اصلاح شبکه و مقابله با انشعابات و فعالیت‌های غیرمجاز، نقش مؤثری در تأمین برق پایدار مشترکان به‌ویژه در روزهای گرم سال و زمان اوج مصرف خواهد داشت.