سه مسجد تاریخی کردستان در مسیر ثبت جهانی قرار گرفتند

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در ادامه روند تدوین پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی»، رسول وطن دوست، مدیر این پرونده، به همراه هیأت کارشناسی از سه مسجد تاریخی استان شامل مسجد دارالاحسان سنندج، مسجد خسروآباد گروس و مسجد آویهنگ بازدید کرد تا ظرفیت های این بناهای ارزشمند برای قرار گرفتن در این پرونده مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: در این بازدید، شاخص هایی از جمله ویژگی های معماری، اصالت بنا، ارزش های تاریخی، وضعیت حفاظت، مستندات موجود و میزان انطباق هر یک از این مساجد با معیارهای مورد نیاز برای ثبت جهانی به صورت کارشناسی بررسی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با بیان اینکه این سه مسجد هم اکنون در فهرست بررسی های پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» قرار دارند، اظهار کرد: در صورت احراز شرایط و برخورداری از شاخص های لازم، امکان الحاق آن ها به این پرونده وجود خواهد داشت.

طالب نیا با تأکید بر اهمیت ثبت جهانی آثار تاریخی، ادامه داد: قرار گرفتن آثار ارزشمند کردستان در پرونده های ثبت جهانی، علاوه بر معرفی ظرفیت های فرهنگی و تاریخی استان در سطح بین المللی، زمینه حفاظت مؤثرتر از این میراث ارزشمند و توسعه گردشگری فرهنگی را نیز فراهم می کند.

وی یادآور شد: پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» با هدف معرفی سیر تحول معماری مسجد در ایران و ارائه شاخص ترین نمونه های این معماری به یونسکو در حال تدوین است و آثار پیشنهادی باید از نظر ارزش های معماری، اصالت، یکپارچگی و ضوابط حفاظتی، معیارهای لازم را کسب کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان بیان کرد: این اداره کل با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تیم تدوین پرونده، مستندات و اقدامات فنی مورد نیاز را برای تکمیل فرآیند بررسی این آثار و فراهم شدن شرایط الحاق آن ها به پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» دنبال خواهد کرد.