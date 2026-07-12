تخلف محیط زیستی در ارومیه و شاهین دژ/٢ نفر دستگیر شدند

به گزارش کردپرس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین‌دژ از دستگیری دو نفر متخلف زنده‌گیر پرندگان سهره طلایی در یکی از زیستگاه‌های کوهستانی این شهرستان خبر داد.



جواد اصلانی افزود: محیط‌بانان یگان حفاظت شهرستان شاهین‌دژ در حین گشت و کنترل زیستگاه‌های طبیعی، دو نفر متخلف غیربومی را که در حال زنده‌گیری پرندگان سهره طلایی بودند، شناسایی و دستگیر کردند.



او ادامه داد: در این عملیات، ادوات زنده‌گیری و یک قطعه پرنده سهره طلایی کشف و ضبط شد. پرنده مکشوفه پس از بررسی وضعیت سلامت، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.



اصلانی ادامه داد: برای متخلفان پرونده تخلف تشکیل شده و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین‌دژ با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی اظهار کرد: این چهارمین مورد شناسایی و دستگیری متخلفان زنده‌گیر پرندگان در یک ماه اخیر در این شهرستان است که با هوشیاری محیط‌بانان انجام شده است.



او تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید، هرگونه زنده‌گیری پرندگان وحشی بدون مجوز قانونی ممنوع بوده و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

ماهیگیری غیر مجاز در سد سیلوانا

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از جمع‌آوری چهار رشته تور ماهیگیری غیرمجاز از دریاچه پشت سد سیلوانا توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست خبر داد.



مختار خانی گفت: در راستای پایش مستمر زیستگاه‌های آبی و حفاظت از ذخایر آبزیان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت‌زنی در دریاچه پشت سد سیلوانا، چهار رشته تور ماهیگیری غیرمجاز را شناسایی و جمع‌آوری کردند.



او افزود: استفاده از ابزار و ادوات غیرمجاز صید، علاوه بر تهدید ذخایر آبزیان، می‌تواند موجب برهم خوردن تعادل زیست‌بوم‌های آبی و آسیب به سایر گونه‌های آبزی شود؛ از این‌رو، یگان حفاظت محیط زیست به‌صورت مستمر بر این مناطق نظارت داشته و در چارچوب قوانین با تخلفات زیست‌محیطی برخورد می‌کند.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با قدردانی از تلاش محیط‌بانان، از شهروندان، صیادان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه صید غیرمجاز یا سایر تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.



خانی تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی نیازمند مشارکت همگانی است و همکاری مردم نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های ارزشمند محیط زیست دارد