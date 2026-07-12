شهروند اهل جزیر به اتهام نیت برای پیوستن به PKK بازداشت شد

ماهر جان آدا، ۳۵ ساله، در ایست بازرسی شهر جزیر (جزیره) در استان شرناخ، به ادعای وجود گزارشی مبنی بر «قصد پیوستن به PKK»، از سوی نیروهای پلیس بازداشت شد.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مزوپوتامیا، آدا که در مسیر اقلیم کردستان عراق بود، پس از بازداشت در داخل یک خودروی زرهی به روی زمین خوابانده شد و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت. همچنین ادعا شده است که مأموران با فشار دادن روی مچ پاهای او، موجب آسیب‌دیدگی‌اش شدند.

در این گزارش آمده است که هنگام ضرب‌وشتم، دوربین‌های خودروی زرهی خاموش شده بود و مأمورانی که او را بازداشت کرده بودند، وی را به مرگ تهدید کردند.

بر اساس این گزارش، پس از انتقال آدا به بیمارستان دولتی جزیر شرناخ، پزشکان این مرکز برای او گزارش پزشکی مربوط به آثار ضرب‌وجرح صادر نکردند. با این حال، پس از انتقال وی به اداره امنیت استان شرناخ، در بیمارستان دولتی شرناخ برای او گزارش پزشکی مبنی بر وجود آثار ضرب‌وجرح تنظیم شد.

ماهر جان آدا که پیش‌تر ۱۳ سال را در زندان سپری کرده بود، در ۲۳ مارس ۲۰۲۶ از زندان اسپیه در استان گیرسون آزاد شده بود. او همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

در ادامه این گزارش آمده که در هفته‌های اخیر ده‌ها نفر در جزیر با استناد به گزارش‌های مشابه بازداشت شده‌اند. به گفته این منبع، هرچند بعداً مشخص شده این گزارش‌ها ایمیل‌های بی‌اساس بوده‌اند، اما برای افراد بازداشت‌شده ممنوعیت خروج از کشور صادر شده است.

در همین ارتباط برفین آی روزنامه‌نگار کُرد و سردبیر آزادی ولات، نیز پنجم جولای بر اساس گزارشی که پس از آن بی‌اساس اعلام شد، بازداشت و پس از سه روز آزاد شده بود.