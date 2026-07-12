گولا بویِرە؛ نگین زیبای طبیعت درسیم + فیلم و تصاویر

به گزارش کردپرس، «گولا بویِرە» (دریاچه بویِره) واقع در روستای آسگیرک از توابع شهرستان پلومور (پلوموریه) در استان درسیم کردستان ترکیه،یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی منطقه به شمار می‌رود. این دریاچه که در دامنه کوه «بویِره» و در ارتفاع ۳ هزار و ۲۰۰ متری از سطح دریا قرار گرفته، با چشم‌انداز طبیعی خود گردشگران را مجذوب می‌کند.

با وجود فرا رسیدن تابستان، آب این دریاچه به دلیل زمستانی طولانی و پربرف، همچنان یخ‌زده است و توده‌های برف اطراف آن، حتی در گرمای ماه جولای، هوایی خنک و مطبوع در منطقه ایجاد کرده‌اند.

گولا بویِرە افزون بر ارزش طبیعی، در باورهای آیین علوی که با نام «رێیا حق» نیز شناخته می‌شود، جایگاهی مقدس دارد. زائرانی که به این مکان می‌آیند، با روشن کردن شمع و چراغ‌های نذری، برای زندگی و آینده خود دعا و آرزو می‌کنند.

نام این دریاچه از «مادر بویِر» گرفته شده است؛ شخصیتی که بنا بر روایت‌های محلی، یکی از خواهران «دوزگون بابا» از شخصیت‌های مقدس آیین علوی به شمار می‌رود.

در نزدیکی دریاچه، غاری نیز قرار دارد که بر اساس روایت‌های تاریخی، در جریان کشتار و سرکوب درسیم، بسیاری از مردم برای نجات جان خود به آن پناه برده بودند.

منطقه پیرامون این دریاچه از مراکز مهم دامداری و ییلاق‌نشینی نیز محسوب می‌شود. همچنین سنگ‌های اطراف آن، به دلیل وجود فسیل‌های متعدد، توجه علاقه‌مندان به زمین‌شناسی را به خود جلب می‌کنند.

مسیر دسترسی به دریاچه، که نیازمند چند ساعت پیاده‌روی است، زیستگاه گونه‌های متنوعی از گیاهان بومی و کمیاب است. از ارتفاعات کوه بویِر نیز چشم‌انداز رشته‌کوه‌های مونزور، کوه توجیک ــ که گفته می‌شود سیدرضا در دوران کشتار درسیم مدتی در آن پناه گرفته بود ــ و همچنین کوه‌های سیلبوس و تاری در استان بینگُل (چولیگ) قابل مشاهده است.

گولا بویِرە هر ساله میزبان هزاران بازدیدکننده است که برای تماشای طبیعت بکر و آشنایی با جایگاه فرهنگی و معنوی این منطقه راهی درسیم می‌شوند.

منبع تصاویر: آرشیو مزوپوتامیا