تجمع جوانان دیاربکر: اوجالان باید آزاد شود + فیلم

به گزارش کردپرس، مجلس جوانان حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی) در دیاربکر (آمد) با برگزاری تجمعی در مقابل برج «هفت برادر» در منطقه ینیشهر، خواستار پایان دادن به انزوای عبدالله اوجالان، به رسمیت شناختن جایگاه سیاسی او و تصویب قوانین لازم برای پیشبرد روند صلح شد. شرکتکنندگان پس از خواندن بیانیه، راهپیمایی برگزار کردند.
بنا بر گزارش خبرگزاری ولات، در این تجمع که با حضور شماری از جوانان و نمایندگان احزاب سیاسی برگزار شد، شعارهایی در حمایت از عبدالله اوجالان سر داده شد و تصویر بزرگی از او نیز به نمایش درآمد. متن بیانیه را آزاد کیلینچ قرائت کرد.
کیلینچ با اشاره به فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» که عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ مطرح کرده بود، گفت این فراخوان نشان داد که دستیابی به آیندهای آزاد و دموکراتیک امکانپذیر است و از سوی مردم کرد و جنبش آزادیخواهی کردها با استقبال گسترده روبهرو شد.
وی افزود: «مراسم سوزاندن سلاحها که ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ در غار جاسنه برگزار شد، مهمترین و معنادارترین گام در این روند بود و نشان داد که این فراخوان تنها در حد سخن باقی نمانده و برای اجرای عملی آن نیز آمادگی وجود دارد.»
به گفته او، تحقق این مسئولیت تاریخی تنها با برداشتن گامهای متقابل از سوی هر دو طرف ممکن است، اما تاکنون دولت ترکیه هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است.
کیلینچ همچنین اظهار داشت که نه زیرساختهای لازم برای دستیابی به یک راهحل پایدار فراهم شده و نه پاسخی به پیشنویس قانونی ارائهشده از سوی عبدالله اوجالان داده شده است.
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت عبدالله اوجالان گفت: «رهبر اوجالان که محور مذاکرات این روند است، ۴۹ روز است در شرایط انزوا نگهداری میشود. در این مدت، دیدار هیئتها، وکلا و اعضای خانواده با او امکانپذیر نبوده و این وضعیت، به اعتماد عمومی نسبت به روند صلح و امید به زندگی مشترک آسیب جدی وارد میکند.»
مجلس جوانان دمپارتی در پایان از دولت ترکیه خواست هرچه سریعتر انزوای عبدالله اوجالان را پایان دهد، روند مذاکرات سیاسی را بهصورت شفاف با افکار عمومی در میان بگذارد، قوانین لازم برای دستیابی به راهحلی پایدار و دموکراتیک را تصویب کند و جایگاه سیاسی اوجالان و آزادی فیزیکی وی را به رسمیت بشناسد.
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