مظلوم عبدی مرگ لیندسی گراهام را تسلیت گفت

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با انتشار توئیتی درگذشت سناتور آمریکایی «لیندسی گراهام» را تسلیت گفت و از حمایت‌های وی از کُردها و تلاش‌هایش برای تحقق صلح و عدالت در سوریه قدردانی کرد.

«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF در این توئیت که در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی X منتشر کرد، نوشت که از شنیدن خبر درگذشت سناتور لیندسی گراهام «عمیقاً اندوهگین» شده است. وی خدمات گسترده، رهبری اصول‌محور، حمایت مستمر از کُردها و دفاع همیشگی گراهام از تحقق صلح و عدالت در سوریه را ستود و تأکید کرد که این اقدامات در تاریخ ماندگار خواهد شد.

فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه همچنین با ابراز همدردی با خانواده، دوستان و نزدیکان گراهام، برای آنان در این دوران دشوار آرزوی صبر کرد و در پایان نوشت: «روحش در آرامش ابدی باشد.»