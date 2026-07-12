به گزارش کردپرس، روح‌الله محبوبی، در جریان بازدید میدانی چندین ساعته از مناطق سیل‌زده بورالان ماکو، با تأکید بر ضرورت رفع سریع خسارات و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی آینده، از ابلاغ مجموعه‌ای از مصوبات به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط خبر داد.

محبوبی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان داد بخشی از خسارات واردشده ناشی از ضعف زیرساخت‌های هدایت آب‌های سطحی، آسیب‌دیدگی تأسیسات و تغییرات توپوگرافی منطقه است، اظهار کرد: بر همین اساس، دستگاه‌های مسئول مکلف شدند در کوتاه‌ترین زمان نسبت به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، ارتقای ایمنی و اجرای طرح‌های کنترل سیلاب اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس مصوبات این بازدید، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی موظف شده است نسبت به ایمن‌سازی محور بازرگان–چشمه ثریا، نصب علائم و تجهیزات ایمنی، خط‌کشی مسیر و همچنین بازسازی دو پل تخریب‌شده بر اثر سیلاب اقدام کند. همچنین تأکید شده است در اجرای ابنیه فنی و سازه‌های هدایت آب، تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود سیلاب به روستاها و مناطق مسکونی پیش‌بینی شود.

بازرس کل قضایی استان آذربایجان‌غربی در ادامه اظهار کرد؛ انجام مطالعات جامع هیدرولوژی و هیدرولیکی منطقه بورالان با در نظر گرفتن تأثیر دیوار مرزی احداث‌شده توسط کشور ترکیه، اجرای طرح‌های آبخیزداری، تأمین ۶۰ دستگاه باکس بتنی برای هدایت رواناب‌ها، تقویت شبکه برق منطقه، رعایت الزامات زیست‌ محیطی در عملیات لایروبی و بررسی مخاطرات ناشی از جابه‌جایی احتمالی مین‌های مرزی، از دیگر تصمیمات اتخاذشده در این بازدید است.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف هستند مصوبات ابلاغی را در مهلت‌های تعیین‌شده اجرا و گزارش روند پیشرفت کار را به بازرسی کل استان ارائه کنند تا ضمن تسریع در جبران خسارات، زمینه افزایش تاب‌آوری منطقه در برابر حوادث طبیعی و ارتقای ایمنی ساکنان فراهم شود.

گفتنی است؛ احداث نامناسب و غیر اصولی دیوار مرزی در منطقه بورالان ماکو توسط ترکیه، موجب مسدود شدن خروجی های آب پشت دیوار به سمت ایران شده و تخریب جاده و محیط زیست، تلف شدن احشام دامداران منطقه بر اثر جریان سیل شده را در برخی فصول سال در پی دارد.