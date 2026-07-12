عضو شورای اجرایی KCK: طرح قانون پشیمانی از سوی دولت از پیش شکست خورده است

به گزارش کردپرس، خبات آندوک عضو شورای اجرایی اتحادیه جوامع کردستان (KCK) با انتقاد از آنچه «خوانش نادرست ترکیه از شرایط منطقه» خواند، تأکید کرد که دولت ترکیه پس از اقدامهای انجامشده از سوی جنبش کرد، هنوز گامهای لازم برای پیشبرد روند صلح را برنداشته و ادامه این وضعیت میتواند روند را با چالشهای جدی روبهرو کند.
خبات آندوک، در گفتوگو با خبرگزاری هاوار به مناسبت نخستین سالگرد مراسم سوزاندن سلاح از سوی «گروه صلح و جامعه دموکراتیک» که در ۱۱ جولای ۲۰۲۵ و در پی فراخوان عبدالله اوجالان برگزار شد، تأکید کرد که روند کنونی تنها با اقدامات یکجانبه پیش نخواهد رفت و نیازمند مذاکره، اقدامات متقابل، تضمینهای قانونی و فراهم شدن شرایط فعالیت آزادانه برای عبدالله اوجالان است.
آندوک با اشاره به مراسم سوزاندن سلاح گفت این اقدام نشان داد که حزب کارگران کردستان (PKK) در اجرای راهبرد «تغییر و تحول» خود جدی و مصمم است. وی افزود که این اقدام بسیاری از بهانههای دولت ترکیه درباره حلوفصل مسئله کردها را از میان برده است. او گفت: «پس از مراسم ۱۱ جولای، کمیسیونی در مجلس ترکیه تشکیل شد که بهجز یک یا دو حزب با گرایشهای ملیگرای افراطی، سایر احزاب در آن حضور داشتند و دیدگاههای خود را ارائه کردند. در پایان نیز گزارشی تهیه شد و سه نفر برای دیدار با عبدالله اوجالان به امرالی رفتند؛ اما از آن زمان تاکنون دولت ترکیه اقدام عملی دیگری انجام نداده است.»
ترکیه شرایط منطقه را نادرست تحلیل میکند
عضو شورای اجرایی KCK با اشاره به رویکرد دولت ترکیه گفت: «در آغاز این روند، گفته میشد که این پروژه با هماهنگی رجب طیب اردوغان و دولت باغچه لی و بهعنوان یک پروژه حکومتی آغاز شده است. به نظر میرسد دولت ترکیه در آن مقطع شرایط منطقه را تهدیدی برای خود ارزیابی میکرد و بر همین اساس گامهایی برداشت که عبدالله اوجالان نیز به آن پاسخ داد.»
وی افزود: «اما اکنون به نظر میرسد دولت ترکیه دیگر همان ارزیابی را از شرایط ندارد و تصور میکند تحولات کنونی، دیگر تهدیدی مانند گذشته برای این کشور محسوب نمیشود. اگر چنین برداشتی وجود داشته باشد، به معنای خوانشی نادرست از شرایط است.»
آندوک همچنین مدعی شد که روند تحولات خاورمیانه همچنان ادامه دارد و پروژههای مرتبط با گسترش نفوذ اسرائیل در منطقه متوقف نشدهاند. او گفت: «شرایط ژئوپلیتیکی سال ۲۰۲۴ هنوز پایان نیافته و زمینههای آنچه ما جنگ جهانی سوم مینامیم، همچنان پابرجاست.»
ترکیه در وضعیت فعلی، پرنده را با یک بال رها کرده است
این عضو شورای اجرایی KCK هشدار داد که هرچه روند کنونی طولانیتر شود، تهدیدهایی که دولت ترکیه از آنها ابراز نگرانی میکند، ابعاد گستردهتری خواهد یافت.
وی تأکید کرد که حل مسئله تنها از مسیر مذاکره و برداشتن گامهای متقابل از سوی هر دو طرف امکانپذیر است و با اشاره به اظهارات اخیر دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، گفت: «ترکیه در وضعیت فعلی، پرنده را با یک بال رها کرده است»؛ تعبیری که به باور او نشاندهنده ناکافی بودن اقدامات دولت در این روند است.
رویکردهای یکجانبه روند را به بنبست میکشاند
آندوک در بخش دیگری از سخنانش درباره بحثهای مطرحشده پیرامون «قانون چارچوب» گفت تاکنون هیچ متن رسمی در این زمینه به KCK ارائه نشده است. او افزود: «اگر آنچه در رسانهها مطرح میشود درست باشد و قرار باشد قانونی مشابه "قانون پشیمانی" مبنای این روند قرار گیرد، چنین طرحی هیچ معنایی نخواهد داشت و پیش از اجرا شکستخورده خواهد بود.»
وی با تأکید بر اینکه رویکردهای یکجانبه میتواند روند را بهسادگی تخریب کند، گفت: «ما مسئولیتهای خود را انجام دادهایم، اما دولت ترکیه هنوز وظایف خود را عملی نکرده است.»
آندوک در پایان با اشاره به افزایش بیاعتمادی نسبت به سیاستهای آنکارا در میان کردها و نیروهای دموکراتیک منطقه، از افکار عمومی خواست با ایجاد فشار اجتماعی بر دولت ترکیه، زمینه پیشبرد این روند را فراهم کنند.
نظر شما