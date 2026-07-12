نخستین پارلمان سوریه پس از سقوط اسد آغاز به کار کرد؛ عبدالحلیم العواک رئیس مجلس شد

به گزارش کردپرس، نخستین جلسه پارلمان جدید سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، امروز در دمشق برگزار شد؛ رویدادی که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل روند انتقال سیاسی این کشور یاد می‌شود. در این نشست، «عبدالحلیم العواک» به ریاست مجلس برگزیده شد و «احمد الشرع» رئیس‌ دولت موقت سوریه با تأکید بر مسئولیت نمایندگان، خواستار تبدیل پارلمان به نهادی برای تحقق عدالت، قانون‌گذاری و بازسازی کشور شد.

پارلمان جدید سوریه ۱۹ ماه پس از پایان حکومت بشار اسد و در چارچوب روند انتقال سیاسی فعالیت خود را آغاز کرد. این مجلس ۲۱۰ کرسی دارد و بر اساس سازوکار تعیین‌شده در قانون اساسی موقت، دو سوم اعضای آن از طریق شوراهای انتخاباتی منطقه‌ای و یک سوم دیگر با حکم احمد الشرع، رئیس‌ دولت موقت سوریه انتخاب شده‌اند. این شیوه تشکیل پارلمان با انتقاد برخی جریان‌های سیاسی روبه‌رو شده که آن را موجب تمرکز اختیارات در دست رئیس‌جمهور می‌دانند.

الشرع: پارلمان باید نماد مسئولیت‌پذیری و عدالت باشد

احمد الشرع در مراسم افتتاحیه پارلمان، نمایندگان را به ایفای نقشی مؤثر در مرحله جدید سوریه فراخواند و گفت مجلس باید به «الگویی از مسئولیت‌پذیری و شایستگی» تبدیل شود. وی همچنین پارلمان را «سکویی برای حقیقت و عدالت» توصیف کرد و بر ضرورت بازسازی نهادهای دولتی، تقویت قانون‌گذاری و پیشبرد روند بازسازی کشور پس از سال‌ها جنگ و بحران تأکید کرد.

عبدالحلیم العواک رئیس پارلمان شد

در نخستین دستور کار مجلس، نمایندگان «عبدالحلیم العواک»، قاضی پیشین اهل استان حسکه و از نخستین جداشدگان از حکومت بشار اسد، را با کسب ۹۹ رأی به عنوان رئیس پارلمان انتخاب کردند.

چهار کرسی همچنان خالی است

نخستین نشست پارلمان با حضور ۲۰۶ نماینده برگزار شد و چهار کرسی خالی باقی ماند. یک کرسی به دلیل درگذشت نماینده منتخب و سه کرسی دیگر مربوط به استان سویداء است که به دلیل شرایط امنیتی و سیاسی هنوز تکمیل نشده‌اند.

اختیارات و مأموریت پارلمان

بر اساس اعلامیه قانون اساسی موقت، پارلمان جدید اختیارات محدودی دارد، اما مسئولیت بررسی و تصویب قوانین، نظارت بر عملکرد دولت و مشارکت در تدوین قانون اساسی دائمی سوریه را بر عهده خواهد داشت. دوره فعالیت این مجلس ۳۰ ماه تعیین شده و انتظار می‌رود زمینه را برای برگزاری انتخابات سراسری در آینده فراهم کند.

حضور زنان و اقلیت‌ها

پارلمان جدید سوریه شامل نمایندگانی از اقلیت‌های کُرد، مسیحی و علوی است، هرچند ترکیب دقیق این گروه‌ها به طور رسمی اعلام نشده است. زنان نیز حدود ۱۰ درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند که بخش قابل توجهی از آنان از سوی رئیس‌ دولت موقت منصوب شده‌اند.

آغاز به کار پارلمان جدید، یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت انتقالی سوریه برای تکمیل ساختارهای حکومتی پس از پایان حکومت بشار اسد ارزیابی می‌شود؛ هرچند نحوه تشکیل مجلس و میزان اختیارات آن همچنان موضوع بحث و انتقاد برخی جریان‌های سیاسی و ناظران داخلی و بین‌المللی است.