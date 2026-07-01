به گزارش کردپرس، مسیرهای برگزاری رقابتهای قهرمانی موتورسواری آفرود و موتورهای چهارچرخ ترکیه در استان آگری آماده شد.
این مسابقات با هماهنگی فدراسیون موتورسواری ترکیه، با همکاری استانداری آگری و حمایت وزارت ورزش و جوانان، روزهای ۳، ۴ و ۵ جولای در این استان برگزار خواهد شد. خبرگزاری آناتولی با اعلام این خبر تصاویر زیبایی از موتورسواری بر یال های زیبای چیای آگری منتشر کرد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مسیرهای مسابقه در کوه آرارات، کوه تندورک، دره مراد و چندین منطقه طبیعی دیگر آگری طراحی و آماده شدهاند تا شرکتکنندگان بتوانند در شرایط مناسب و ایمن با یکدیگر رقابت کنند.
آمادهسازیهای فنی و مسیرهای مسابقه نیز به مرحله پایانی رسیده و مسئولان میگویند همه اقدامات لازم برای برگزاری این رویداد ورزشی انجام شده است.
محمود ندیم آکولکه، نایبرئیس فدراسیون موتورسواری ترکیه، در گفتوگو با خبرنگاران گفت هدف از برگزاری چنین رویدادهایی، معرفی آگری از طریق ورزش و گردشگری است.
او تأکید کرد که این مسابقات میتواند به شناساندن ظرفیتهای طبیعی و گردشگری منطقه کمک کند و آگری را به یکی از مقصدهای مهم ورزشهای موتوری در ترکیه تبدیل سازد.
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