به گزارش کردپرس، هشت حزب عضو نشست مشورتی احزاب کُرد سوریه با انتشار بیانیهای، خواستار حذف آثار و پیامدهای سیاستهای کمربند عربی در این کشور و بازگرداندن نامهای اصیل کُردی به شهرها، روستاها و مناطق جغرافیایی در کردستان سوریه شدند.
به نوشته شبکه روداو، در این بیانیه تأکید شده است که در دوران حاکمیت حکومت بعث، سیاستهای تبعیضآمیز و نژادپرستانه متعددی علیه مردم کُرد به اجرا درآمد. به گفته احزاب امضاکننده، اجرای طرح «کمربند عربی» و سرشماری استثنایی از جمله مهمترین ابزارهای این سیاستها بود که با هدف از بین بردن هویت ملی و فرهنگی مردم کُرد به کار گرفته شد.
بر اساس این بیانیه، حکومت بعث در چارچوب این سیاستها، نامهای تاریخی شهرها، بخشها، روستاها، کوهها و رودخانههای مناطق کُردنشین را تغییر داد تا هویت تاریخی این مناطق را دگرگون کند.
مسئولیت دولت جدید سوریه
احزاب کُرد در ادامه تأکید کردند که سقوط حکومت بعث، مسئولیتی تاریخی بر دوش دولت جدید سوریه قرار داده است. آنان خواستار آن شدند که تمامی آثار حقوقی، سیاسی و فرهنگی بر جای مانده از حکومت پیشین از میان برداشته شود و بیعدالتیهایی که علیه تمامی اقوام و بهویژه مردم کُرد اعمال شده، جبران شود.
مهمترین مطالبات احزاب کُرد
در بیانیه هشت حزب کُرد سوریه، مطالبات زیر مطرح شده است:
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بازگرداندن نامهای اصیل کُردی به شهرها، بخشها، روستاها و دیگر اماکن تاریخی و استفاده رسمی از این نامها در اسناد، نقشهها و نهادهای دولتی.
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لغو تمامی قوانین و تصمیماتی که زمینه اجرای سیاست کمربند عربی و تغییر نام مناطق کُردنشین را فراهم کردهاند.
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تشکیل یک کمیته ملی و مستقل متشکل از کارشناسان تاریخ، جغرافیا، زبان و نمایندگان مناطق مختلف برای تعیین علمی و رسمی نامهای تاریخی.
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قرار گرفتن رسیدگی به پیامدهای سیاست کمربند عربی در چارچوب عدالت انتقالی و جبران خسارتهای معنوی و فرهنگی وارد شده به مردم کُرد.
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تضمین حفاظت از تنوع زبانی و فرهنگی در اصول قانون اساسی جدید سوریه.
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لغو کامل طرح «کمربند عربی»، بازگرداندن حقوق ساکنان مناطق مشمول این طرح، جبران خسارت آسیبدیدگان و بازگرداندن وضعیت به شرایط پیشین.
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