منطقه آزاد بانه–مریوان در مسیر تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال غرب کشور

به گزارش کرد پرس، در نشست هماهنگی این رویداد، رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی سنندج، برگزاری این همایش را فرصتی برای ایجاد مزیت رقابتی، جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال در منطقه آزاد بانه–مریوان دانست.

اردشیر عظیمی نیا با اشاره به ظرفیت بازار عراق، به ویژه اقلیم کردستان، اظهار کرد: توسعه شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در منطقه آزاد بانه–مریوان می تواند زمینه ساز شکل گیری فرصت های اقتصادی جدید و گسترش تعاملات تجاری با بازارهای منطقه ای باشد.

وی هدفمند کردن سرمایه گذاری ها بر پایه مزیت های رقابتی، هوشمندسازی تجارت سنتی، برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران شرکت های مستقر در منطقه آزاد و تدوین بسته های جذاب سرمایه گذاری را از مهم ترین الزامات موفقیت این رویداد عنوان کرد.

عظیمی نیا همچنین با اشاره به چالش های مناطق آزاد کشور افزود: تجربه مناطق آزاد قدیمی نشان می دهد اتکای صرف به گردشگری نمی تواند اهداف توسعه ای این مناطق را محقق کند و ایجاد زیرساخت های مناسب، شرط اصلی تحقق درآمدزایی پایدار است. به گفته وی، با توجه به زمان بر بودن توسعه زیرساخت ها، باید از راهکارهای کوتاه مدت برای فعال سازی ظرفیت های موجود بهره گرفت.

در ادامه این نشست، مدیر سرمایه گذاری منطقه آزاد بانه–مریوان با اشاره به رویکرد نسل جدید مناطق آزاد، ظرفیت های این منطقه را در حوزه های لجستیک، گردشگری و اقتصاد قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: فرآیند ثبت شرکت ها و ورود خودروهای خارجی در منطقه آغاز شده است.

مسلم حیدری افزود: تاکنون ۷۰۰ شرکت در منطقه آزاد بانه–مریوان به ثبت رسیده که از این تعداد، دو شرکت در حوزه فناوری اطلاعات، حدود ۱۰۰ شرکت در بخش صنعت و کشاورزی و سایر شرکت ها در حوزه بازرگانی فعالیت دارند.

وی همچنین از پیش بینی زون فناوری اطلاعات در زمینی به وسعت ۲۷ هکتار خبر داد و اظهار کرد: با تصویب طرح جامع منطقه، اجرای برنامه های توسعه ای و تصمیم گیری های مرتبط با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان نیز با اشاره به برنامه ریزی دو ماه گذشته برای برگزاری همایش توسعه اقتصاد دیجیتال، گفت: این رویداد با همکاری اتاق بازرگانی و با محوریت منطقه آزاد بانه–مریوان در سنندج برگزار می شود.

آرام حیدری با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی منطقه افزود: شهرک صنعتی مریوان به شبکه فیبر نوری متصل شده و توسعه این زیرساخت در منطقه ویژه بانه نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین پوشش اینترنت نسل پنجم (۵G) برای منطقه آزاد بانه–مریوان پیش بینی شده است.

شرکت کنندگان در این نشست بر استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای جذب سرمایه گذاران، توسعه زیرساخت های فناورانه و تقویت جایگاه منطقه آزاد بانه–مریوان در اقتصاد نوین کشور تأکید کردند.