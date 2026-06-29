شهر باستانی آرسِمیا؛ میراث ۲۲۰۰ ساله در کردستان ترکیه

به گزارش کردپرس، شهر باستانی آرسِمیا در شهرستان کولیک (نام ترکی: کاهتا) استان سمسور (آدییامان)، یکی از مهمترین یادگارهای پادشاهی کوماگنه و از شاخصترین مراکز تلاقی فرهنگهای شرق و غرب در کردستان ترکیه به شمار میرود. این شهر که حدود ۲۲۰۰ سال پیش، در آغاز سده دوم پیش از میلاد، به دستور آرسامِس، نیای دودمان کوماگنه، در شرق رود کاهتا و در مقابل قلعه قدیمی کاهتا بنا شد، پایتخت تابستانی و مرکز اداری این پادشاهی بود.
آرسِمیا علاوه بر آنکه مرکز اداره حکومت بود، برای برگزاری آیینها و مراسم مذهبی نیز مورد استفاده قرار میگرفت. این شهر باستانی بر فراز تپهای در شرق رود کاهتا ساخته شده و بخش قابل توجهی از آثار باقیمانده آن، در دوره سلطنت آنتیوخوس اول احداث شده است.
بر فراز تپه محوطه باستانی، بقایای کاخ تابستانی پادشاهان کوماگنه و همچنین آرامگاه یادمانی میتریداتس کالینیکوس، پدر آنتیوخوس اول، قرار دارد. در مسیر آیینی منتهی به این آرامگاه نیز نقشبرجستهای از میتریداتس دیده میشود که از آثار مهم این مجموعه است.
یکی از شاخصترین آثار آرسِمیا، بزرگترین کتیبه سنگی یکپارچه کشفشده در کردستان ترکیه و از طولانیترین کتیبههای یونانی شناختهشده از دوران باستان است. این کتیبه اطلاعات ارزشمندی درباره چگونگی تأسیس شهر، طرحهای عمرانی آنتیوخوس اول، بناهای معماری، نقشبرجستهها، اماکن مذهبی، قوانین پادشاهی کوماگنه، تبار پادشاهان و آیینهای مذهبی ارائه میدهد.
در بخش بالایی محل این کتیبه، نقشبرجسته مشهور دست دادن آنتیوخوس اول با هراکلس، خدای اساطیری یونان، قرار دارد؛ اثری که از شناختهشدهترین نمادهای آرسِمیا و بازتابی از پیوند سنتهای شرقی و یونانی در پادشاهی کوماگنه است.
در پایین کتیبه، تونلی پلکانی در دل صخره آغاز میشود که حدود ۱۵۸ متر طول دارد. هدف دقیق ساخت این تونل هنوز مشخص نشده و همین موضوع آن را به یکی از اسرارآمیزترین بخشهای این محوطه تاریخی تبدیل کرده است.
آرامگاههای سنگی، بقایای کاخ سلطنتی و دیگر عناصر معماری برجایمانده، آرسِمیا را به یکی از ارزشمندترین محوطههای باستانی کردستان ترکیه تبدیل کردهاند؛ محوطهای که بخشی مهم از تاریخ، فرهنگ و ساختار سیاسی پادشاهی کوماگنه را تا امروز حفظ کرده است.
منبع: پورتال فرهنگی ترکیه
نظر شما