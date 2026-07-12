قتل همسر و پدرزن در جاده قدیم سقز - مریوان

به گزارش کرد پرس، گفته می‌شود انگیزه این حادثه اختلافات خانوادگی و مهریه بوده است، اما این موضوع تاکنون از سوی مراجع رسمی تأیید نشده است.



پس از وقوع حادثه، مقامات قضایی، نیروهای انتظامی و عوامل اورژانس در محل حاضر شدند و پس از انجام بررسی‌های اولیه، پیکر جان‌باختگان به سردخانه منتقل شد.



متهم از محل متواری شده و پلیس اقدامات خود را برای شناسایی و دستگیری وی آغاز کرده است.

اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه پس از اعلام رسمی مراجع ذی‌صلاح منتشر خواهد شد.

