۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۸

قتل همسر و پدرزن در جاده قدیم سقز - مریوان

قتل همسر و پدرزن در جاده قدیم سقز - مریوان

سرویس کردستان- در جاده قدیم سقز- مریوان، مردی حدود ۴۵ ساله با استفاده از یک سلاح شکاری به سوی همسر و پدرزن خود تیراندازی کرد که در پی این حادثه، هر ۲ جان باختند.

به گزارش کرد پرس، گفته می‌شود انگیزه این حادثه اختلافات خانوادگی و مهریه بوده است، اما این موضوع تاکنون از سوی مراجع رسمی تأیید نشده است.

پس از وقوع حادثه، مقامات قضایی، نیروهای انتظامی و عوامل اورژانس در محل حاضر شدند و پس از انجام بررسی‌های اولیه، پیکر جان‌باختگان به سردخانه منتقل شد.

متهم از محل متواری شده و پلیس اقدامات خود را برای شناسایی و دستگیری وی آغاز کرده است.
اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه پس از اعلام رسمی مراجع ذی‌صلاح منتشر خواهد شد.
 

کد مطلب 2797231

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