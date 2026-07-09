نوری المالکی: فساد در دولت السودانی به «غارت» تبدیل شده بود

به گزارش کردپرس، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، در یک گفتوگوی تلویزیونی با انتقاد از روند مقابله با فساد در دولت محمد شیاع السودانی، اظهار داشت که فساد در این دولت چنان گسترش یافته بود که به جای «فساد» باید آن را «غارت» اموال عمومی نامید.
المالکی با اشاره به پرونده عدنان الجمیلی گفت: «تاکنون فقط پرونده عدنان الجمیلی آشکار شده، اما افراد بسیاری مانند او در بخشهای مختلف از جمله برق، بنادر و دیگر نهادها وجود دارند.»
وی افزود که نخستوزیر وعده داده بود با فساد مقابله کند، اما پرونده فساد تنها به عدنان الجمیلی محدود نمیشود و موارد مشابه بسیاری هنوز فاش نشدهاند.
رئیس ائتلاف دولت قانون همچنین مدعی شد فساد در دولت کنونی به شکلی بیسابقه گسترش یافته است. او در عین حال تأکید کرد که همه دولتهای پیشین نیز با فساد مواجه بودهاند، اما به گفته وی، سطح و گستردگی فساد در دوره کنونی در عراق سابقه نداشته است.
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، با انتقاد از عملکرد دولت محمد شیاع السودانی در مقابله با فساد، گفت فساد در این دولت به حدی گسترش یافته بود که دیگر نمیتوان آن را «فساد» نامید، بلکه به «غارت» اموال عمومی تبدیل شده است.
به گزارش کردپرس، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، در یک گفتوگوی تلویزیونی با انتقاد از روند مقابله با فساد در دولت محمد شیاع السودانی، اظهار داشت که فساد در این دولت چنان گسترش یافته بود که به جای «فساد» باید آن را «غارت» اموال عمومی نامید.
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