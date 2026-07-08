لیست 5 تا از بهترین باربری تهران به شهرستان با قیمت اتحادیه + مجوز رسمی 

اگر قصد اسباب کشی یا ارسال بار از تهران به شهرستان را دارید، انتخاب یک باربری معتبر می تواند خیال شما را از بابت سلامت بار و هزینه ها راحت تر کند. بهترین باربری های تهران به شهرستان با مجوز رسمی، بارنامه معتبر، بیمه نامه کامل و قیمت گذاری منصفانه بر اساس نرخ اتحادیه فعالیت می کنند. در این مطلب، ۵ شرکت های باربری دارای مجوز تهران را معرفی می کنیم که برای حمل اثاثیه منزل، بارهای تجاری، خرده بار و محموله های سنگین به شهرهای مختلف ایران خدمات ارائه می دهند. بررسی سابقه فعالیت، رضایت مشتریان، شفافیت قیمت و امکان پیگیری بار، از مهم ترین معیارهای انتخاب یک باربری مطمئن است.

نام باربری خدمات اصلی آدرس شماره تماس سریع بار حمل بار از تهران به شهرستان، اسباب کشی، بسته بندی، نیسان، خاور و کامیون چیتگر کوهک بلوار نسیم ۵شاهد ۱۰ غربی پ۳۲ 02144449644 ظریف بار اسباب کشی، بسته بندی حرفه ای و حمل بار شهری و بین شهری تهرانپارس، بلوار پروین، روبه روی خیابان ۱۷۸، پلاک ۱۸ 1500 ایران بار حمل بار تجاری و بین شهری، ارسال بار با خودروهای باری تهران، منطقه ۱۸، خیابان طالقانی، انبار آموزش وپرورش منطقه ۱۸ ۰۲۱-۶۶۲۰۱۰۱۰ آموت بار ارسال بار به شهرستان، حمل بار تجاری و خدمات باربری جاده ای جردن (بلوار نلسون ماندلا) خیابان صانعی پلاک 13 واحد 13 و 14 02152901 جهان بار حمل بار از تهران به شهرهای دیگر، باربری جاده ای و خدمات ارسال کالا تهران، جوادیه، خیابان شوش ۰۹۱۲-۱۲۵۱۴۸۷

بهترین باربری تهران به شهرستان

برای انتخاب بهترین باربری تهران به شهرستان، فقط قیمت پایین را ملاک قرار ندهید. یک شرکت باربری معتبر باید بتواند سلامت بار، زمان بندی دقیق و هزینه شفاف را تضمین کند. با بررسی موارد زیر، می توانید با اطمینان بیشتری بار یا اثاثیه خود را به شهرهای مختلف کشور ارسال کنید:

مجوز رسمی و سابقه فعالیت معتبر: باربری انتخابی باید دارای مجوز فعالیت و اطلاعات مشخص برای پیگیری خدمات باشد.

صدور بارنامه و بیمه نامه معتبر: بارنامه رسمی و بیمه کامل بار، امنیت محموله را در طول مسیر افزایش می دهد.

اعلام شفاف قیمت باربری: هزینه حمل بار باید پیش از بارگیری و بر اساس مسیر، نوع خودرو، حجم بار و خدمات جانبی اعلام شود.

تنوع خودروهای حمل بار: دسترسی به نیسان، وانت، خاور، کامیون، کامیونت و تریلی باعث می شود مناسب ترین خودرو برای بار شما انتخاب شود.

تجربه رانندگان و نیروهای باربری: راننده حرفه ای و کارگران آموزش دیده نقش مهمی در جلوگیری از آسیب دیدن بار دارند.

بسته بندی اصولی و تجهیزات مناسب: استفاده از کارتن، ضربه گیر، پتو، سلفون و تجهیزات جابه جایی، امنیت اثاثیه و کالا را بیشتر می کند.

پشتیبانی و امکان پیگیری بار: پاسخ گویی مناسب از زمان ثبت سفارش تا تحویل بار در مقصد، یکی از مهم ترین نشانه های یک باربری قابل اعتماد است.

1) شرکت باربری سریع بار

شرکت باربری سریع بار با ارائه خدمات بهترین باربری از تهران به شهرستان، یکی از انتخاب های قابل اعتماد برای اسباب کشی و ارسال بار است. این مجموعه با مجوز رسمی، قرارداد شفاف با بیمه ایران و صدور بیمه نامه کامل، امنیت بار مشتریان را در مسیر تضمین می کند. در صورت بروز خسارت، روند جبران خسارت طبق شرایط بیمه و قرارداد پیگیری خواهد شد. رضایت بالای مشتریان از پاسخ گویی، قیمت گذاری منصفانه و کیفیت خدمات، سریع بار را به گزینه ای مناسب برای حمل بار بین شهری تبدیل کرده است.

خدمات : کارگر اسباب کشی ، بسته بندی ، حمل ، خدمات 24 ساعته ، امکان رهگیری 24 ساعته و ...

شماره تماس باربری تهران به شهرستان : 02144449644 | شعبه شمال تهران : ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۶

ادرس : دفتر غرب تهران : چیتگر کوهک بلوار نسیم ۵شاهد ۱۰ غربی پ۳۲

وبسایت :https://saribariran.com/

2) ظریف بار

ظریف بار یکی از شرکت های فعال در زمینه باربری تهران به شهرستان است که خدمات اسباب کشی، بسته بندی و حمل انواع بار را ارائه می دهد. این مجموعه با بهره گیری از خودروهای باری متنوع و نیروهای باتجربه، امکان جابه جایی اثاثیه منزل، لوازم اداری و بارهای تجاری را فراهم کرده است. برای انتخاب ظریف بار، پیش از ثبت سفارش شرایط بیمه، بارنامه، قیمت نهایی و زمان تحویل بار را استعلام کنید.

شماره تماس : 1500

وبسایت https://zarifbar.com/

3) ایران بار

ایران بار از مجموعه های فعال در حوزه باربری تهران به شهرستان است که خدمات حمل اثاثیه منزل، بارهای تجاری و محموله های سبک و سنگین را ارائه می دهد. این شرکت با انتخاب خودرو متناسب با حجم بار، هماهنگی زمان بارگیری و ارسال به شهرهای مختلف کشور، روند جابه جایی را ساده تر می کند. پیش از ثبت سفارش از ایران بار، قیمت نهایی، شرایط صدور بارنامه، بیمه بار و زمان تحویل را به صورت دقیق استعلام کنید.

تهران، منطقه ۱۸، خیابان طالقانی، انبار آموزش وپرورش منطقه

۱۸۰۲۱-۶۶۲۰۱۰۱۰

4) آموت بار

آموت بار یکی از گزینه های فعال برای باربری تهران به شهرستان است که خدمات حمل بار بین شهری را برای اثاثیه منزل، لوازم اداری و محموله های تجاری ارائه می کند. این مجموعه با برنامه ریزی بارگیری، انتخاب خودرو متناسب با حجم بار و هماهنگی ارسال به مقصد، به جابه جایی منظم تر بار کمک می کند. پیش از ثبت سفارش، هزینه حمل، شرایط بیمه، بارنامه و زمان تقریبی تحویل را بررسی کنید.

جردن (بلوار نلسون ماندلا) خیابان صانعی پلاک 13 واحد 13

1402152901

5) جهان بار

جهان بار با تمرکز بر حمل بار از تهران به شهرستان، خدماتی مناسب برای انتقال اثاثیه منزل، بارهای شرکتی و محموله های تجاری فراهم می کند. این مجموعه با توجه به نوع بار، مقصد و حجم محموله، گزینه های حمل مناسب را پیشنهاد می دهد تا فرآیند ارسال با نظم بیشتری انجام شود. هماهنگی دقیق برای بارگیری و تحویل در مقصد، از نکات مهم این خدمات است. پیش از نهایی کردن سفارش، حتماً درباره نرخ حمل، بیمه، بارنامه و شرایط تحویل اطلاعات کامل دریافت کنید.

تهران، جوادیه، خیابان شوش

۰۹۱۲-۱۲۵۱۴۸۷

قیمت باربری تهران به شهرستان

قیمت باربری تهران به شهرستان به عوامل مختلفی بستگی دارد و برای همه مسیرها یکسان نیست. مهم ترین عامل، فاصله تهران تا مقصد است؛ هرچه مسیر طولانی تر باشد، هزینه سوخت، زمان راننده و استهلاک خودرو نیز بیشتر می شود. نوع خودرو نیز در تعیین قیمت باربری نقش مهمی دارد؛ وانت، نیسان، خاور، کامیونت، کامیون و تریلی هرکدام نرخ متفاوتی دارند. حجم، وزن و ارزش بار، تعداد کارگر موردنیاز، طبقه مبدا و مقصد، وجود آسانسور و نیاز به بسته بندی حرفه ای نیز روی هزینه نهایی اثر می گذارند.

علاوه بر این، زمان بارگیری، شرایط ترافیکی، مسیرهای سخت گذر، هزینه بیمه بار و صدور بارنامه رسمی می توانند قیمت حمل بار از تهران به شهرستان را تغییر دهند. برای دریافت قیمت دقیق، بهتر است اطلاعاتی مانند مقصد، نوع بار، حجم تقریبی، نوع خودرو و خدمات موردنیاز را به باربری اعلام کنید. شرکت های معتبر، هزینه نهایی را پیش از شروع کار به صورت شفاف اعلام می کنند تا برنامه ریزی مالی شما دقیق تر انجام شود.