کشف ۲۵ میلیارد دینار دیگر در پرونده فساد معاون وزارت نفت عراق

به گزارش کردپرس، شورای عالی قضایی عراق امروز دوشنبه از توقیف ۲۵ میلیارد دینار جدید در پرونده فساد مرتبط با عدنان الجمیلی معاون پالایشی وزیر نفت خبر داد.

به نوشته خبرگزاری عراق (واع)، این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد، قاضی تحقیق در دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد از توقیف ۲۵ میلیارد دینار دیگر پول نقد و یک میلیون دلار اسکناس و زیورآلات طلا به وزن ۵ کیلوگرم در پرونده فساد عدنان الجمیلی و طرف‌های مرتبط با او خبر داد.

به گفته این قاضی، مبالغی که تازه کشف شده است، در دو بطری پلاستیکی بزرگ جاسازی و در داخل منزل متهم در شهر تکریت پنهان شده بود.

وی افزود، به این ترتیب کل مبالغ توقیف شده در این پرونده به ۱۲۷ میلیارد دینار عراق و ۲۴ میلیون دلار امریکا رسید که املاک و خودروها و طلاهای توقیف شده را نیز باید به آن افزود.

به گفته این قاضی، بازجویی و پیگرد دیگر افراد مرتبط با این پرونده تا تکمیل همه مراحل قانونی ادامه خواهد یافت.