به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جریان بازدید از روند آمادهسازی مرز کوزهرش سلماس با اشاره به هدفگذاری مشترک ایران و ترکیه برای افزایش مبادلات تجاری به ۳۰ میلیارد دلار، افزود: تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساختهای مرزی بوده و با راهاندازی مرز کوزهرش، تعداد مرزهای فعال آذربایجانغربی به هشت مرز افزایش خواهد یافت.
او همچنین تکمیل راههای دسترسی، پایانه مرزی، فیبر نوری، تیرپارک و امکانات رفاهی را از مهمترین الزامات بهرهبرداری از این مرز دانسته و خاطرنشان کرد: جانمایی این مرز با حضور کارشناسان ایران و ترکیه انجام شده و در مرحله نخست، تردد مسافری آغاز خواهد شد و پس از آن نیز با احداث چهار گیت ترانزیتی، ظرفیت حملونقل بینالمللی و مبادلات تجاری این گذرگاه مرزی توسعه مییابد.
استاندار آذربایجانغربی از تأمین اعتبارات، نیروی انسانی و چارت سازمانی مورد نیاز برای راهاندازی این مرز نیز خبر داده و افزود: استقرار دستگاههای اجرایی، شرکتها و مجموعههای خدماتی باید همزمان با تکمیل زیرساختها انجام شود تا این مرز در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
رحمانی همچنین با اشاره به آثار اقتصادی این پروژه، بازگشایی مرز کوزهرش را زمینهساز رونق تولید، توسعه خدمات، افزایش اشتغال و جذب سرمایهگذاری در سلماس دانسته و اضافه کرد: سیاست دولت، بهرهمندی حداکثری مردم بومی از ظرفیتهای مرزی و فراهمسازی زمینه حضور سرمایهگذاران از سراسر کشور در این منطقه است.
او با تأکید بر پیگیری مستمر استانداری و همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، مرزبانی و سایر دستگاههای مسئول، افزود: عقبماندگیهای ایجاد شده در روند بازگشایی این مرز جبران خواهد شد و با تکمیل زیرساختها، مرز کوزهرش سلماس به یکی از کانونهای مهم تجارت، ترانزیت و توسعه اقتصادی آذربایجانغربی تبدیل میشود.
کوزهرش دروازه جهش اقتصادی سلماس خواهد بود
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه گشایش مرز رسمی کوزهرش، نقطه عطفی در توسعه سلماس خواهد بود، گفت: این مرز با رونق تجارت، اشتغال و تکمیل زیرساختها، موتور محرک رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم منطقه خواهد شد.
رحمانی افزود: با وجود محدودیت منابع، اجرای طرحهای عمرانی متوقف نشده و جبران عقبماندگیهای سلماس با سرعت بیشتری دنبال میشود.
او همچنین مرز کوزهرش را مهمترین ظرفیت توسعه سلماس و بازگشایی آن را از مطالبات جدی مردم و از اولویتهای مدیریت استان دانسته و خاطرنشان کرد: رایزنیهای گستردهای با مسئولان کشور و مقامات ترکیه برای فعالسازی این مرز انجام شده است.
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت تکمیل راهها، پایانه مرزی و سایر زیرساختها نیز تأکید کرده و افزود: توسعه مبادلات تجاری ایران و ترکیه نیازمند آمادهسازی کامل امکانات مرزی بوده و ایجاد مراکز اقامتی، بازارچهها و واحدهای خدماتی نیز زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار را فراهم خواهد کرد.
رحمانی در پایان توسعه راهآهن قرهتپه، تکمیل پروژههای راهسازی، بازنگری در برنامه توسعه سلماس و جمعآوری مدارس کانکسی را از مهمترین اولویتهای استان برشمرده و اضافه کرد: مدیران با روحیه جهادی، تخصص و تعهد، مسیر توسعه متوازن مناطق مرزی را با قدرت دنبال کنند.
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