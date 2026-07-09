۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۶

ممنوعیت تردد کامیون های کشنده در محورهای جدید مریوان–سنندج و مریوان–سقز

ممنوعیت تردد کامیون های کشنده در محورهای جدید مریوان–سنندج و مریوان–سقز

سرویس کردستان - فرماندهی پلیس راه مریوان – سنندج از ممنوعیت تردد کامیون های کشنده در محورهای جدید مریوان – سنندج و مریوان – سقز خبر داد و گفت: با هرگونه تردد غیرمجاز در این محورها، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش کرد پرس، فرماندهی پلیس راه مریوان – سنندج با اشاره به اجرای محدودیت های ترافیکی در برخی محورهای استان، گفت: تردد کامیون های کشنده در محورهای جدید مریوان – سنندج و مریوان – سقز ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، ضمن اعمال قانون، خودروهای متخلف با دستور مقام قضایی توقیف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.

وی افزود: همچنین تردد تانکرهای حامل سوخت در تمامی محورهای استان کردستان در ساعات تاریکی هوا ممنوع بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، رانندگان متخلف با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهند شد.

فرماندهی پلیس راه مریوان – سنندج با تأکید بر اینکه اجرای این محدودیت ها با هدف ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی، کاهش خطر وقوع سوانح رانندگی و صیانت از جان و سلامت شهروندان انجام می شود، اظهار کرد: پلیس در اجرای قانون با هیچ گونه تخلفی مماشات نخواهد کرد و از رانندگان وسایل نقلیه سنگین انتظار می رود ضمن رعایت مقررات، از تردد در مسیرهای مشمول محدودیت خودداری کنند.

کد مطلب 2797131

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