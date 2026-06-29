بازداشت دو نماینده در اربیل در جریان عملیات مبارزه با فساد

به گزارش کردپرس، در ادامه عملیات نیروهای امنیتی عراق برای دستگیری متهمان پرونده‌های فساد، دو تن از نمایندگان پارلمان در شهر اربیل بازداشت شدند.

​یک منبع آگاه در اربیل اعلام کرد که در جریان عملیاتی که با هماهنگی نیروهای امنیتی عراق و نیروهای امنیتی اربیل انجام شد، دو نماینده پارلمان عراق بازداشت و بلافاصله با بالگرد به بغداد منتقل شدند.

​افراد بازداشت‌شده:

محمد الکربولی: نماینده «ائتلاف عزم» به رهبری مثنی السامرائی.

زیاد الجنابی: نماینده «ائتلاف تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی.

​این عملیات در چارچوب تلاش‌های رسمی برای دستگیری افراد تحت تعقیب در پرونده‌های فساد صورت گرفته است.

خبرگزاری رسمی عراق با اعلام تداوم عملیات تعقیب افراد متهم به فساد در بغداد و دیگر استان‌ها، اعلام کرد که تاکنون ۴۷ نفر از نمایندگان پارلمان و مقامات عراق به اتهام فساد بازداشت شدند.