به گزارش کردپرس، نیروهای امنیتی عراق رائد جبوری، مدیرکل بهداشت استان صلاح‌الدین و استاندار پیشین این استان را بازداشت کرده‌اند.



بر اساس ادعای رسانه های عراقی، جبوری به اتهام ارتباط و دخالت در پرونده فساد عدنان جمیلی، معاون وزارت نفت عراق، بازداشت شده است.



نام رائد جبوری در جریان اعترافات و اظهارات ثبت‌شده عدنان جمیلی مطرح شده و همین موضوع به گسترش دامنه تحقیقات منجر شده است.



این تحول در ادامه رسیدگی به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد ماه‌های اخیر عراق رخ می‌دهد؛ پرونده‌ای که پیش‌تر شورای عالی قضایی عراق از توقیف ۱۰ میلیون دلار، ۳۱ میلیارد دینار عراق، ۷۰ واحد مسکونی، ۲۱ دستگاه خودرو و نزدیک به ۳ کیلوگرم طلا در ارتباط با آن خبر داده بود.



بر اساس اعلام شورای عالی قضایی عراق، بخشی از این مبالغ از مخفیگاهی در یک مزرعه کشف شده و همزمان از انتقال میلیاردها دینار دیگر نیز جلوگیری شده است.



عدنان جمیلی که معاون وزارت نفت عراق و مدیر پالایشگاه بیجی بود، چند هفته پیش در چارچوب تحقیقات مرتبط با فساد مالی و اداری بازداشت شد و مقام‌های عراقی تأکید کرده‌اند بررسی ارتباط سایر افراد با این پرونده همچنان ادامه دارد.