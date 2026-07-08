به گزارش کردپرس، علیرضا خرسندی با تأکید بر اهمیت استقرار نظام جامع کاداستر در صیانت از انفال، اظهار کرد: تثبیت مالکیت اراضی، زیربنای امنیت غذایی و عدالت در بخش کشاورزی است. با همت همکاران ما در سطح استان، در سه ماهه نخست امسال، عملیات صدور سند برای هزار و ۶۴۵ فقره پرونده به مساحت بیش از یک‌هزار و ۱۵۵ هکتار نهایی شده است.

او صدور اسناد تک‌برگی را بزرگترین گام در مسیر رفع تداخلات و کاهش تنش‌های حقوقی برشمرد و افزود: تثبیت مالکیتِ کشاورزان، تنها یک فرآیند اداری نیست؛ بلکه هویت‌بخشی به زحمات فعالان عرصه تولید است. این اسناد، راه را برای دریافت تسهیلات بانکی، برنامه‌ریزی دقیق کشت و جلوگیری از خرد شدن بی‌رویه اراضی هموار می‌کند.

مدیر امور اراضی استان با تأکید بر رویکرد جهادی این مجموعه در تسریع روند صدور اسناد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵، هدف‌گذاری ما افزایش سرعت و دقت در اجرای پروژه‌های کاداستر است تا تمامی کشاورزان عزیز استان بتوانند با آسودگی خاطر، سرمایه‌های خود را مدیریت کنند. ما خود را متعهد می‌دانیم که از هر قطعه زمین کشاورزی، به عنوان داراییِ ملی و امنیت پایدارِ کشور، با ابزارهای قانونیِ محکم محافظت کنیم.

خرسندی در پایان ضمن دعوت از تمامی کشاورزانی که تاکنون برای دریافت سند اقدام نکرده‌اند، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های متولی، تا پایان سال شاهد پیشرفت چشمگیری در پوشش کاملِ نقشه‌های کاداستر در تمامی شهرستان‌های استان باشیم.