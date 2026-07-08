به گزارش کردپرس، هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در گفت‌وگو با شبکه الشرقیه نیوز گفت از سوی حزب خود مأمور شده است تا بر تمامی پرونده‌های سیاسی و حکومتی حزب در بغداد نظارت کند.

وی با اشاره به روابط اربیل و بغداد اظهار داشت که مشکلاتی میان دو طرف وجود داشته و برای حل آن‌ها باید حضور مستمر در بغداد و گفت‌وگو با جریان‌های سیاسی ادامه یابد.

او همچنین گفت همه احزاب اقلیم کردستان به این باور رسیده‌اند که «عمق راهبردی» اقلیم، بغداد است.

زیباری با حمایت از دولت علی زیدی، سفر وی به آمریکا را مهم ارزیابی کرد و گفت پرونده‌هایی همچون مبارزه با فساد، قاچاق، جمع‌آوری سلاح از خارج از کنترل دولت و حفظ حاکمیت عراق، از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو با واشنگتن خواهد بود.

وی افزود که آمریکا از جزئیات پرونده‌های مالی عراق آگاهی کامل دارد و از دولت زیدی حمایت می‌کند. به گفته او، واشنگتن فرصت کافی در اختیار دولت عراق قرار داده، اما هم‌زمان فشار زیادی برای اجرای اصلاحات وارد می‌کند و نگاه مثبتی به عملکرد زیدی دارد.

زیباری همچنین با اشاره به مبارزه با فساد گفت اقلیم کردستان آمادگی خود را برای همکاری با بغداد در هر اقدامی علیه مفسدان اعلام کرده و دولت کنونی را نخستین دولتی دانست که با جسارت، اقدامات عملی برای بازداشت متهمان پرونده‌های فساد انجام داده است.

او در پایان تأکید کرد که مسئولیت مشکلات میان اربیل و بغداد تنها بر عهده بغداد نیست و اقلیم نیز در بخشی از این مشکلات سهم دارد، اما روند کنونی را برای حل اختلافات مثبت ارزیابی کرد و افزود که کارزار مقابله با فساد در عراق متوقف نخواهد شد و ادامه خواهد یافت.