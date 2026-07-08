عراقچی از عراق برای میزبانی از مراسم تشییع قدردانی کرد

به گزارش کرد پرس، سید عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: «صمیمانه‌ترین مراتب قدردانی خود را از کشور برادر عراق؛ دولت، ملت و مراجع عالی‌قدر، به‌پاس میزبانی شایسته و برگزاری آیین باشکوه و باصلابت بدرقه و تشییع امام شهیدمان، با مشارکت گسترده و پرشور مردم، ابراز می‌داریم.»

وی افزود: «پیوندهای ایران و عراق، فراتر از مرزهای جغرافیایی و همسایگی، ریشه در تاریخی مشترک، ارزش‌هایی ماندگار و سرنوشتی واحد دارد.»

وزیر خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: «از سخاوت و اصالت عراق، برای این همراهی و وفاداری ارزشمند، سپاسگزاریم.»