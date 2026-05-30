بازداشت معاون وزیر نفت عراق به اتهام فساد

به گزارش کردپرس، معاون وزیر نفت عراق و مدیر پالایشگاه بیجی، به اتهام فساد در استان صلاحالدین بازداشت شد؛ اقدامی که در چارچوب کارزار جدید دولت عراق برای مقابله با فساد انجام شده است.
بر اساس گزارش شبکه سومریه، «عدنان حمَد حمود» معروف به «عدنان جومیلی»، معاون وزیر نفت عراق در امور پالایش و مدیرکل شرکت پالایشگاههای شمال و پالایشگاه بیجی، به اتهام دخالت در پروندههای فساد اداری و مالی بازداشت شده است.
در این گزارش آمده است که عملیات بازداشت در منطقه «اسحاقی» در استان صلاحالدین، توسط یک نیروی ویژه و با همکاری تیم هیئت نزاهت و فرماندهی پلیس صلاحالدین انجام شده و سپس تمامی پروندهها به دستگاه اطلاعات و تحقیقات فدرال وابسته به وزارت کشور عراق تحویل داده شده است.
از سوی دیگر، «مصطفی سند»، نماینده پارلمان عراق، خبر بازداشت جومیلی را تأیید کرده و او را «تأمینکننده مالی احزاب» توصیف کرده است.
وی همچنین مدعی شده که این مقام نفتی متهم است داستان «حمله پهپادی به پالایشگاه بیجی» را برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات و اقدامات غیرقانونی خود طراحی کرده است.
این اقدام تنها چند ساعت پس از دستور «علی زیدی»، نخستوزیر جدید عراق، برای فعالسازی دوباره کمیته عالی مبارزه با فساد و بازبینی قراردادهای دولت پیشین انجام شده است. بازداشت این مقام ارشد وزارت نفت، نخستین نشانه جدی بودن دولت جدید عراق در برخورد با متهمان به هدر دادن اموال عمومی در بخش انرژی تلقی میشود.
