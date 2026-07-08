افزایش ٩ برابری واردات محصولات کشاورزی از مرزهای آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از رشد چشمگیر تجارت محصولات کشاورزی استان در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داده و گفت: همزمان با شرایط ویژه کشور، صادرات محصولات کشاورزی از مرزهای استان دو برابر و واردات نیز ۹ برابر افزایش یافته و آذربایجان‌غربی جایگاه راهبردی خود را در زنجیره تأمین و تبادلات تجاری منطقه بیش از پیش تثبیت کرده است.



محمدرضا اصغری با بیان اینکه در سه‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۵۱۶ هزار تن محصولات کشاورزی از گمرکات آذربایجان‌غربی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است، افزود: همچنین ترانزیت محصولات کشاورزی با ثبت ۶۶۹ هزار تن، دو برابر رشد داشته و واردات نیز با رسیدن به ۶۱۱ هزار تن، ۹ برابر افزایش یافته است.



او ادامه داد: استاندار آذربایجان‌غربی همواره بر بهره‌گیری حداکثری از مزیت‌های مرزی استان، رونق تجارت، حمایت از تولیدکنندگان و تبدیل آذربایجان‌غربی به یکی از قطب‌های اصلی مبادلات اقتصادی کشور تأکید کرده و این موفقیت، گامی مؤثر در مسیر تحقق این راهبرد به شمار می‌رود.



