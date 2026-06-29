کارزار ضد فساد بغداد و وعده حمایت ۴۰۰ میلیارد دلاری آمریکا

به گزارش کردپرس، همزمان با ادامه موج بازداشت‌ها و باز شدن پرونده‌های فساد در بغداد، گزارشی مدعی شده است آمریکا حمایت اقتصادی گسترده از عراق را به موفقیت دولت علی زیدی در مبارزه با فساد گره زده است.

رسانه تحلیلی- خبری استاندارد در گزارشی نوشت، تام باراک، نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در پرونده عراق، در دیدارهای خود در بغداد به زیدی اعلام کرده که بدون متوقف کردن هدررفت منابع مالی و مقابله با فساد، آمریکا قادر به ارائه سطحی از همکاری نخواهد بود که بتواند به موفقیت این روند کمک کند.

در گزارش آمده است که باراک در عین حال به دولت بغداد وعده داده اگر عملیات گسترده علیه چهره‌ها و شبکه‌های اصلی فساد به نتیجه برسد، واشنگتن نه‌تنها از این روند حمایت خواهد کرد، بلکه در بخشی از آن مشارکت نیز خواهد داشت.

این گزارش همچنین مدعی است آمریکا در صورت موفقیت این روند، صندوق مشترکی به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار برای حمایت و توسعه عراق ایجاد خواهد کرد؛ صندوقی که هدف آن انتقال زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی عراق به مرحله‌ای تازه عنوان شده است.

بر پایه این گزارش، واشنگتن همچنین وعده داده در راستای حمایت از اقتصاد عراق، روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خارج از سهمیه معمول فروش نفت در اوپک برای پشتیبانی اقتصادی عراق اختصاص یابد؛ موضوعی که اجرای آن به موفقیت دولت بغداد در تعقیب و مهار پرونده‌های فساد وابسته شده است.

در ادامه این گزارش ادعا شده آمریکا از مسیر خشکاندن منابع مالی فساد، در پی محدود کردن نفوذ ایران و گروه‌های وابسته و فراهم کردن زمینه تغییرات سیاسی در عراق است؛ به‌گونه‌ای که احزاب متهم به فساد دیگر نتوانند از طریق پول و نفوذ بر اراده عمومی اثر بگذارند.

پیامدهای احتمالی این روند تنها به عراق محدود نخواهد شد، بلکه می‌تواند بر معادلات سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان نیز اثر بگذارد؛ به‌گونه‌ای که به ادعای گزارش، محدود شدن منابع مالی و شبکه‌های نفوذ، امکان بهره‌برداری از منابع عمومی و تداوم الگوهای کنونی قدرت را کاهش خواهد داد.