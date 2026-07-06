به گزارش کردپرس، نزار آمیدی رئیس‌جمهور عراق، در گفت‌وگو با شبکه «الحدث» اعلام کرد دولت عراق همچنان به اجرای توافق امنیتی با ایران پایبند است و روند رسیدگی به پرونده گروه‌های مخالف ایرانی مستقر در خاک عراق ادامه دارد.

وی با اشاره به همکاری‌های امنیتی بغداد با تهران و آنکارا گفت عراق علاوه بر پرونده گروه‌های کرد مخالف ایرانی، در حال پیگیری پرونده حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و موضوع شنگال نیز هست.

رئیس‌جمهور عراق تأکید کرد بغداد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای منطقه، استفاده شود و امنیت عراق را با امنیت کشورهای پیرامون درهم‌تنیده دانست.

وی همچنین با اشاره به وضعیت داخلی اقلیم کردستان، از دو حزب اصلی، یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان خواست هرچه سریع‌تر به توافق برسند، دولت جدید اقلیم را تشکیل دهند و پارلمان را دوباره فعال کنند.

نزار آمیدی در بخش دیگری از سخنانش مبارزه با فساد را از اولویت‌های اصلی دولت عراق برشمرد و گفت هیچ فردی فراتر از قانون نیست و دستگاه قضایی بدون در نظر گرفتن خطوط قرمز، با پرونده‌های فساد برخورد خواهد کرد.

وی همچنین از دو حزب اصلی اقلیم کردستان، یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان خواست هرچه سریع‌تر به توافق برسند، شراکتی واقعی شکل دهند، دولتی با اختیارات کامل تشکیل دهند و پارلمان اقلیم را دوباره فعال کنند.

او اشاره کرد انحصار سلاح در دست دولت یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دولت است و تحولات جنگ اخیر، ضرورت ساماندهی وضعیت امنیتی عراق را بیش از پیش آشکار کرده است.

اراده‌ای جدی برای جمع‌آوری سلاح از خارج از چارچوب دولت، وجود دارد و مراحل نخست اجرای طرح انحصار سلاح آغاز شده و برخی گروه‌های مسلح نیز با آن همکاری کرده‌اند.