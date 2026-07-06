۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹

رئیس‌جمهور عراق: رسیدگی به پرونده گروه‌های کُرد مخالف ایرانی در چارچوب توافق امنیتی ادامه دارد

رئیس‌جمهور عراق: رسیدگی به پرونده گروه‌های کُرد مخالف ایرانی در چارچوب توافق امنیتی ادامه دارد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نزار آمیدی با تأکید بر تداوم اجرای توافق امنیتی میان عراق و ایران، اعلام کرد بغداد همچنان در حال رسیدگی به پرونده گروه‌های مخالف ایرانی مستقر در عراق است و این موضوع در چارچوب همکاری‌های امنیتی دو کشور دنبال می‌شود.

به گزارش کردپرس، نزار آمیدی رئیس‌جمهور عراق، در گفت‌وگو با شبکه «الحدث» اعلام کرد دولت عراق همچنان به اجرای توافق امنیتی با ایران پایبند است و روند رسیدگی به پرونده گروه‌های مخالف ایرانی مستقر در خاک عراق ادامه دارد.

وی با اشاره به همکاری‌های امنیتی بغداد با تهران و آنکارا گفت عراق علاوه بر پرونده گروه‌های کرد مخالف ایرانی، در حال پیگیری پرونده حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و موضوع شنگال نیز هست.

رئیس‌جمهور عراق تأکید کرد بغداد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای منطقه، استفاده شود و امنیت عراق را با امنیت کشورهای پیرامون درهم‌تنیده دانست.

وی همچنین با اشاره به وضعیت داخلی اقلیم کردستان، از دو حزب اصلی، یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان خواست هرچه سریع‌تر به توافق برسند، دولت جدید اقلیم را تشکیل دهند و پارلمان را دوباره فعال کنند.

نزار آمیدی در بخش دیگری از سخنانش مبارزه با فساد را از اولویت‌های اصلی دولت عراق برشمرد و گفت هیچ فردی فراتر از قانون نیست و دستگاه قضایی بدون در نظر گرفتن خطوط قرمز، با پرونده‌های فساد برخورد خواهد کرد.

وی همچنین از دو حزب اصلی اقلیم کردستان، یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان خواست هرچه سریع‌تر به توافق برسند، شراکتی واقعی شکل دهند، دولتی با اختیارات کامل تشکیل دهند و پارلمان اقلیم را دوباره فعال کنند.

او اشاره کرد انحصار سلاح در دست دولت یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دولت است و تحولات جنگ اخیر، ضرورت ساماندهی وضعیت امنیتی عراق را بیش از پیش آشکار کرده است.

اراده‌ای جدی برای جمع‌آوری سلاح از خارج از چارچوب دولت، وجود دارد و مراحل نخست اجرای طرح انحصار سلاح آغاز شده و برخی گروه‌های مسلح نیز با آن همکاری کرده‌اند. 

کد مطلب 2797053

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