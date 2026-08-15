به گزارش کردپرس، ذبیح الله خداییان در جلسه بررسی آسیب‌های شبکه بانکی که با حضور مدیران بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران فناوری و اطلاعات شبکه بانکی کشور و مدیران سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، بر نقش راهبردی و مؤثر نظام بانکی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و حمایت حداکثری از منافع مردم و کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی در اقدامات شبکه بانکی، تصریح کرد: در شرایط کنونی، باید به طور دقیق مشخص گردد که بانک‌ها در کدام حوزه‌ها می‌توانند بیشترین کمک را به مردم و کشور نمایند تا بتوانیم همانند تجربیات پیشین، از این مقطع سخت عبور کنیم.

خداییان یکی از آسیب‌های جدی در شرایط جنگی را حملات سایبری به بانک‌ها دانست و خاطرنشان کرد: در جنگ‌های تحمیلی اخیر، برخی بانک‌ها مورد حمله قرار گرفتند که با همکاری دستگاه‌های مختلف برطرف شد؛ اما متاسفانه در حملات اخیر نیز شاهد تکرار این رخدادها بوده‌ایم.

وی تأکید کرد: پذیرفتنی نیست بانکی که تأمین‌کننده سرمایه‌های اقتصادی است، به دلیل ضعف در امنیت سایبری برای مدتی از دسترس خارج شده و موجب بروز مشکل در ساده‌ترین امور روزمره مردم، از جمله خرید و پرداخت اقساط شود.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید در حوزه فناوری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل پیشگام باشند، گفت: هیچ توجیهی برای تعلل در این زمینه وجود ندارد و در صورت بروز مشکل ناشی از ضعف در پشتیبان‌گیری و زیرساخت‌های امنیتی، مدیران مربوطه مستقیماً پاسخگو خواهند بود.

او همچنین بر لزوم برگزاری مستمر مانورهای امنیتی و آزمون سامانه‌ها توسط متخصص‌ترین افراد حوزه امنیت سایبری برای شناسایی رخنه‌ها تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به آسیب‌های وارده به واحدهای تولیدی در شرایط جنگی و مشکلات تأمین مواد اولیه، بر ضرورت حمایت ویژه شبکه بانکی از بخش تولید افزود: بخشی از مسئولیت حمایت از تولید بر عهده بانک‌هاست و تسهیلات باید به‌طور هدفمند به این سمت هدایت شود تا از تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری جلوگیری شود.

او با اشاره به اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأکید کرد که بانک مرکزی باید سهمیه بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات را به‌طور جدی پیگیری کند؛ زیرا متأسفانه برخی بانک‌ها در اجرای این تکلیف قانونی کوتاهی کرده‌اند.

خداییان با اشاره به آمار ۶۱۴ هزار متقاضی در صف وام ازدواج و ۵۱۵ هزار متقاضی در صف وام فرزندآوری، این وضعیت را غیرقابل پذیرش دانست و تأکید کرد که هرچند مبلغ این تسهیلات شاید بسیار بالا نباشد، اما برای جوانانی که در آغاز زندگی هستند، کمکی حیاتی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد که در شرایط کنونی، اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی باید بر حوزه‌های اجرای قانون «جوانی جمعیت» و «تولید» متمرکز گردد.

خداییان یکی از معضلات اساسی شبکه بانکی را حجم بالای تسهیلات غیرجاری دانست و اشاره کرد که بر اساس آمارهای رسمی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات حدود ۱۰ درصد اعلام شده، اما واقعیت این است که میزان واقعی آن، به‌ویژه در حوزه تسهیلات ارزی، بسیار بالاتر است.

وی دلیل اصلی این وضعیت را ضعف در اعتبارسنجی دانست و تأکید کرد که در صورت عدم اعتبارسنجی دقیق، تسهیلات به افرادی پرداخت می‌شود که امکان وصول آن وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرسی بر ضرورت نظارت سخت‌گیرانه بر نحوه مصرف تسهیلات تأکید کرد و هشدار داد که تسهیلات حمایتی از تولید نباید در حوزه‌های غیربهره‌وری نظیر دلالی و سفته‌بازی به کار گرفته شود، زیرا این امر نه‌تنها هدف تسهیلات را خنثی می‌کند، بلکه موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

خداییان گفت: برای تخصیص تسهیلات بیشتر به تولید و ازدواج، ابتدا باید مطالبات غیرجاری وصول شده و نقدینگی لازم از طریق واگذاری اموال مازاد در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.