به گزارش کردپرس، شهرداری کلانشهر آمد (دیاربکر) برای ۱۰۰ نفر از زبانآموزانی که دورههای آموزشی زبانهای کرمانجی، زازا، سورانی، سریانی و ارمنی را با موفقیت به پایان رساندند، مراسم اهدای گواهینامه برگزار کرد.
این دورهها از سوی اداره حفاظت و توسعه زبانها وابسته به معاونت فرهنگ، هنر و امور اجتماعی شهرداری برگزار شده بود. آخرین جلسه دوره زبان ارمنی نیز با تدریس «اصلی تاشچیاوغلو» در کلیسای ارمنی «سورپ گیراگوس» برگزار شد. پس از پایان کلاس در خانه یادبود اختصاصیافته به نویسنده نامدار ارمنی، «میگردیچ مارگوسیان»، مراسم اهدای گواهینامهها برگزار شد.
طاهر بایکوشاک، مدیر اداره حفاظت و توسعه زبانها، در این مراسم با تأکید بر رویکرد چندزبانه و چندفرهنگی شهرداری گفت: «هدف ما این است که این دورهها در آینده به یک مدرسه زبان تبدیل شوند. میخواهیم ساختاری دائمی ایجاد کنیم که در آن معلمان زبانهای ارمنی و سریانی بهصورت مستمر فعالیت کنند و علاوه بر همه گویشهای کردی، آموزش زبانهای انگلیسی، آلمانی و فرانسوی نیز ارائه شود.»
او همچنین از آغاز برنامههای آموزشی تابستانی پس از پایان دورههای فعلی خبر داد و گفت در این چارچوب، دورههای مقدماتی دوماهه کرمانجی و کرمانکی (زازاکی) و همچنین کلاسهای سوادآموزی به زبان کردی برگزار خواهد شد.
بایکوشاک با اشاره به اهمیت افزایش نرخ سواد خواندن و نوشتن به زبان کردی افزود: «بسیاری از افرادی که زبان مادریشان کردی است، فرصت تحصیل به این زبان را نداشتهاند. این دورهها به آنان کمک میکند تا بتوانند کتابها، روزنامهها و دیگر آثار منتشرشده به زبان کردی را مطالعه کنند.»
او تأکید کرد که افزایش سواد کردی تأثیر مستقیمی بر توسعه فعالیتهای انتشاراتی، پژوهشهای فرهنگی، دانشگاهی و زبانی خواهد داشت و به همین دلیل شهرداری قصد دارد دورههای سوادآموزی کردی را در هر دوره آموزشی بهصورت گسترده برگزار کند.
مدیر اداره حفاظت و توسعه زبانها همچنین انتخاب کلیسای سورپ گیراگوس برای برگزاری آخرین جلسه زبان ارمنی را اقدامی نمادین توصیف کرد.
این مراسم با حضور شمار زیادی از شهروندان برگزار شد و پس از سخنرانیها و اجرای برنامه موسیقی، گواهینامههای پایان دوره به زبانآموزان اهدا شد.
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