بازداشت ۱۴ نفر در پرونده ربایش و تجاوز به یک زن در سیورک

به گزارش کردپرس، در ادامه تحقیقات دادستانی درباره پرونده ربایش و تجاوز به یک زن جوان در شهرستان سیورک (سِوِرِگ) از توابع استان اورفا، دادگاه با درخواست دادستانی، ۱۴ نفر را با اتهام‌هایی از جمله «تجاوز جنسی»، «محروم کردن فرد از آزادی»، «حمایت از مجرم» و «تهدید» بازداشت موقت کرد.

این پرونده به حادثه‌ای بازمی‌گردد که بنا بر گزارش‌ها، روز ۱۶ ژوئن در محله جان‌پولات رخ داد. بر اساس اطلاعات رسمی، در چارچوب تحقیقات قضایی، ۲۰ نفر بازداشت شدند که در نهایت ۱۴ نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان، چهار نفر با قرار نظارت قضایی آزاد و دو نفر نیز پس از اخذ اظهاراتشان آزاد شدند. فرمانداری سیورک نیز اعلام کرده است که تمامی مظنونان این پرونده شناسایی شده‌اند و فرد متواری دیگری وجود ندارد.

در کنار اطلاعات رسمی، پلتفرم زنان اورفا جزئیات بیشتری از این پرونده منتشر کرده است. این نهاد می گوید زن ۲۱ ساله در حالی که مقابل منزل و در کنار مادرش حضور داشت، توسط مردی که پیش‌تر خواستگار او بوده و پس از پاسخ منفی خانواده، به همراه چند نفر دیگر او را با زور سوار خودرو کرده، ربوده است. به گفته این نهاد، قربانی سپس به روستایی دیگر منتقل شده، در خانه‌ای حبس و مورد تجاوز قرار گرفته است. این ادعاها تاکنون از سوی دادستانی یا دادگاه به طور مستقل تأیید نشده‌اند.

پلتفرم زنان اورفا همچنین گفته است یکی از افراد حاضر در محل، از نیروهای گارد محلی (کوروجو) بوده است. این نهاد همچنین ادعا کرده خانواده متهم تلاش کرده‌اند با وادار کردن قربانی به ازدواج با متهم، پرونده را مختومه کنند. این موارد نیز تاکنون از سوی مراجع قضایی تأیید یا رد نشده است.

پس از رسانه‌ای شدن این حادثه، شماری از فعالان حقوق زنان در اورفا با برگزاری تجمع اعتراضی، خواستار رسیدگی شفاف و سریع به پرونده شدند. معترضان با تأکید بر ضرورت مقابله با خشونت علیه زنان، از دستگاه قضایی خواستند تمامی ابعاد این پرونده را بدون اعمال نفوذ و تبعیض بررسی کرده و با عاملان احتمالی برخورد قانونی کند.