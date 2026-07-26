دو تن از اساتید اخراجی دانشگاه پس از ۱۰ سال به کار بازگشتند

به گزارش کردپرس، هولیا کندیر و چنگیز ارچین، دو تن از اعضای ابتکار «دانشگاهیان برای صلح»، پس از حدود ۱۰ سال بار دیگر در دانشگاه کوجائلی مشغول به کار شدند.

این دو استاد دانشگاه اول سپتامبر ۲۰۱۶ به دلیل امضای بیانیه «ما شریک این جرم نخواهیم شد»، با حکم حکومتی دارای قدرت قانون (KHK) از دانشگاه قوجائلی اخراج شده بودند.

شعبه پانزدهم دادگاه اداری منطقه‌ای آنکارا با صدور حکمی، هولیا کندیر و چنگیز ارچین را به کار بازگرداند.

در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، در مجموع ۴۰۶ تن از دانشگاهیان صلح با ۱۰ حکم حکومتی صادرشده در دوره وضعیت فوق‌العاده از سمت‌های خود اخراج شدند.

با صدور حکم جدید، شمار دانشگاهیانی که در طول ۱۰ سال گذشته از طریق طرح شکایت قضایی توانسته‌اند به کار خود بازگردند، به ۱۶ نفر رسید.