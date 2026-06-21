تداوم فستیوال «روزهای ادبیات توشبا» و بررسی نقش روشنفکران در مبارزه آزادی

به گزارش کردپرس، برنامه «روزهای ادبیات و کتاب توشبا» که از سوی شهرداری توشبا با همکاری انجمن نویسندگان و ادیبان کرد سرحد (KURDÎWAR) برگزار میشود، در سومین روز خود نیز با استقبال قابل توجه شهروندان ادامه یافت.
در جریان این رویداد، علاقهمندان علاوه بر بازدید از غرفههای کتاب و خرید آثار منتشرشده، در نشستها و پنلهای تخصصی مرتبط با ادبیات، فرهنگ و مسائل اجتماعی نیز شرکت کردند.
یکی از مهمترین برنامههای روز سوم، برگزاری پنلی با عنوان «مبارزه برای آزادی و روشنفکری» بود. در این نشست، هِوال دلبهار، سخنگوی کمیسیون فرهنگ و هنر حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی)، به عنوان سخنران حضور داشت و مدیریت جلسه را صبریه قانات برعهده گرفت.
در این پنل، نقش و مسئولیت روشنفکران کرد در روندهای اجتماعی و مبارزات آزادیخواهانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شرکتکنندگان دیدگاههای خود را درباره جایگاه روشنفکران در تحولات اجتماعی مطرح کردند.
در ادامه برنامههای روز سوم، نشستی با عنوان «حماسهها و شعرها» با مدیریت محمود گُلجان و با حضور شادیا ماناپ و لیلا ساراچ برگزار شد. این نشست نیز با استقبال مخاطبان همراه بود و حاضران به شعرخوانی و روایت حماسهها با صدای زنان گوش سپردند.
برگزارکنندگان اعلام کردند برنامه «روزهای ادبیات و کتاب توشبا» که در طول روزهای گذشته میزبان نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و علاقهمندان به ادبیات بوده است، فردا به کار خود پایان خواهد داد.
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