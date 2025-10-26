به گزارش کردپرس، محمت اوچوم معاون رئیس شورای سیاست‌گذاری حقوقی ریاست‌جمهوری و مشاور ارشد رجب طیب اردوغان، در یادداشتی درباره سیاست زبانی ترکیه تأکید کرد که زبان ترکی زبان رسمی و واحد کشور است و جایگاه آن تغییرناپذیر خواهد بود. او در عین حال گفت که استفاده و آموزش زبان‌های مادری از جمله کردی در ترکیه آزاد است و می‌تواند با قانون اساسی جدید نیز تضمین شود.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه در یادداشتی که درباره سیاست زبانی کشور منتشر کرد، اعلام کرد که زبان ترکی به عنوان زبان ملی و رسمی، «تنها زبان وحدت‌بخش ملت ترکیه» است و این وضعیت نه‌تنها مورد مناقشه نیست، بلکه هیچ مبنای عینی برای مخالفت با آن وجود ندارد. او گفت که زبان ترکی زبان حاکم کشور است و به همین دلیل زبان رسمی دولت و آموزش نیز فقط ترکی خواهد بود. به گفته او، حفظ جایگاه ترکی به عنوان زبان رسمی و واحد کشور «ضامن بقای ملی» است و کسی این اصل را زیر سؤال نبرده است.

محمت اوچوم در ادامه با اشاره به جایگاه دیگر زبان‌ها و گویش‌های زنده در ترکیه، تأکید کرد که آزادی استفاده و آموزش این زبان‌ها به عنوان یک حق فردی به رسمیت شناخته شده است. به گفته اوچوم، وظیفه دولت ایجاد شرایط لازم برای استفاده از این آزادی است و برخلاف گذشته، امروز دیگر سیاست‌های انکار و محدودسازی بر زندگی زبانی مردم حاکم نیست. او یادآور شد که در دهه‌های گذشته، بسیاری از شهروندان حتی از حق صحبت به زبان مادری خود محروم بودند اما این وضعیت در دوره دولت اردوغان تغییر کرد و شرایط جدیدی برای آموزش و استفاده از زبان‌ها و گویش‌های مختلف فراهم شد.

اوچوم با اشاره به اصلاحات قانونی در این زمینه، گفت از سال ۲۰۱۲ آموزش زبان کردی به عنوان بخشی از درس «زبان‌ها و گویش‌های زنده» در مدارس آغاز شده و کتاب‌های آموزشی نیز رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. او افزود که دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی نیز زمینه را برای آموزش و پژوهش در حوزه زبان و ادبیات کردی فراهم کرده‌اند و امکان ایجاد مدارس خصوصی با زبان آموزشی کردی وجود دارد. به گفته او، استفاده از حروف خاص کردی، فعالیت رسانه‌ای و فرهنگی به این زبان و حتی ارائه خدمات ترجمه در نهادهای عمومی نیز آزاد است.

او در پایان با اشاره به بحث تدوین قانون اساسی جدید گفت این آزادی‌ها می‌توانند به سطح «تضمین قانون اساسی» ارتقا پیدا کنند. به باور او، درج یک بند صریح درباره آموزش زبان‌ها و گویش‌های زنده در متن قانون اساسی، می‌تواند این آزادی‌ها را تثبیت کند. اوچوم تأکید کرد: «ترکی زبان رسمی و واحد کشور است و آموزش رسمی فقط به این زبان انجام می‌شود، اما آزادی آموزش و استفاده از زبان مادری از جمله کردی به رسمیت شناخته شده و می‌تواند با قانون اساسی جدید نهادینه شود.»