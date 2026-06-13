سرخط خبرهای ۲۳خرداد خبرگزاری کردپرس

چرا دمشق نیروهای کرد سوریه را از خانه دور کرد؟

انتقال تیپ «قامشلو» به منطقه‌ای نزدیک دمشق، گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش دولت احمد الشرع برای پایان دادن به ساختارهای نظامی مستقل کردها و تحکیم ارتش متمرکز سوریه را افزایش داده است.



سود و زیان کردهای سوریه از توافق با دمشق

اندیشکده روابط خارجی ایتالیا در تحلیلی تازه، توافق میان دولت انتقالی سوریه و نیروهای کرد را نه یک مصالحه برابر، بلکه نتیجه تغییر موازنه قدرت به سود دمشق توصیف کرده و هشدار داده است که پروژه خودگردانی کردها در شمال سوریه به‌تدریج در حال فروپاشی است.



تکرار اتهامات ضدکردی ترامپ

ترامپ در تازه‌ترین اظهاراتش گفت از کردها «بسیار ناامید» شده و مدعی شد آن‌ها تسلیحات آمریکایی را تحویل افراد مورد نظر او نداده اند. این ادعا نخستین‌بار در آوریل ۲۰۲۶ مطرح شده بود.





بازگشت گریلاهای پ ک ک بدون حمایت آنها ممکن نیست

پژوهشگر عدالت انتقالی با بیان اینکه بازگشت نیروهای PKK صرفاً یک موضوع امنیتی نیست، بر لزوم ایجاد سازوکارهای حمایتی از سوی دولت ترکیه برای بازگشت و فعالیت سیاسی آزادانه گریلاها تاکید کرد.

کارگردان خبری: میلاد مرادی