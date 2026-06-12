به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، با انتقاد شدید از سیاستهای اسرائیل در غزه، تأکید کرد کسانی که راه خشونت و سرکوب را در پیش گرفتهاند، سرانجام در برابر تاریخ و عدالت پاسخگو خواهند بود. وی همچنین از ارسال بیش از ۲۶ هزار تن کمک بشردوستانه و توزیع ۱۵ میلیون وعده غذای گرم برای ساکنان غزه توسط هلال احمر ترکیه خبر داد.
بنا بر گزارش آناتولی کُردی، اردوغان در مراسم اهدای جوایز هلال احمر ترکیه در آنکارا با اشاره به ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه، از فعالیتهای امدادی هلال احمر ترکیه در این منطقه سخن گفت و اظهار داشت که این نهاد تاکنون بیش از ۲۶ هزار تن کمکهای بشردوستانه به غزه ارسال کرده است.
وی همچنین اعلام کرد هلال احمر ترکیه از هفتم اکتبر تاکنون ۱۵ میلیون وعده غذای گرم در اختیار ساکنان غزه قرار داده و روزانه برای حدود ۳۰ هزار نفر غذا توزیع کرده است.
رئیسجمهور ترکیه در ادامه با انتقاد شدید از دولت اسرائیل گفت کسانی که به گفته او مسیر خشونت، سرکوب و کشتار را دنبال میکنند، نباید فراموش کنند که سرنوشت آنان نیز همانند دیگر ستمگران تاریخ خواهد بود. وی تأکید کرد که خون ریختهشده غیرنظامیان بیپاسخ نخواهد ماند و فریاد و رنج قربانیان سرانجام گریبان عاملان آن را خواهد گرفت.
اردوغان همچنین دولت اسرائیل را متهم کرد که با سیاستهای کنونی خود به منبعی برای تولید بحران، بیثباتی و تنش در منطقه تبدیل شده است. به گفته او، آنچه امروز در منطقه جریان دارد، نهتنها موجب افزایش رنج انسانی شده، بلکه زمینهساز گسترش ناامنی و آشوب در خاورمیانه نیز شده است.
او با تأکید بر ادامه حمایت ترکیه از مردم فلسطین افزود آنکارا در کنار قربانیان جنگ و مردم غزه خواهد ایستاد و برای پاسخگو شدن عاملان این کشتارها در برابر قانون و تاریخ، از تمامی ظرفیتهای خود استفاده خواهد کرد.
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