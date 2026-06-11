به گزارش کردپرس، جبارعلی ذاکری روز پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی افزود: با اخذ مجوزهای لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور، ساختار اداری راهآهن آذربایجانغربی نهایی شده و بهزودی مدیر این مجموعه نیز معرفی خواهد شد.
او با بیان اینکه نگاه راهآهن به مدیریت این استان، فرامنطقهای است، اضافه کرد: مدیریت مستقل برای این استان در محور «میانه تا ارومیه» تعریف شده است که گامی مهم برای انسجامبخشی به عملیات ریلی در غرب کشور محسوب میشود.
مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران به تقویت دیپلماسی حملونقل اشاره کرد و ادامه داد: در راستای توسعه حملونقل ملی و اتصال شرق به غرب، قطار بینالمللی در مسیر تهران تا وان ترکیه فعال و با توجه به استقبال مسافران و آمار بالای بازگشت از ترکیه، توافق برای راهاندازی سومین قطار در این مسیر نیز حاصل و اجرایی شده است.
ذاکری همچنین از برنامهریزی برای توسعه زیرساختی ایستگاه مرزی رازی خبر داد و اظهار کرد: احداث ساختمان جدید و افزودن پنج خط جدید ریلی طی سال جاری در دستور کار است تا با حداکثر ظرفیت عملیاتی شود.
وی با اشاره به اقدامات استان در حوزه مولدسازی، ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد آذربایجانغربی در این بخش، بر لزوم توجه ویژه به «ارزشافزایی اراضی» در طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین نسبت به برخی کمتوجهیها در حوزه پدافند غیرعامل هشدار داد و گفت: باید تدابیر ویژهای برای افق آینده و الزامات پدافندی در طرحهای ریلی اتخاذ شود.
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